هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز برباعية على إبسويتش في الدوري الإنجليزي | إرم نيوز

سجل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في أقل من أربع دقائق في فوزه العريض على إبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (4 ـ1) اليوم السبت.

ونجح فريق المدرب بيب غوارديولا في قلب المباراة رأسا على عقب بعد تأخره بهدف مبكر لإبسويتش على ملعب الاتحاد.

وافتتح سامي سموديك لاعب إبسويتش التسجيل في الدقيقة السابعة عندما استغل تمريرة بن جونسون ليطلق تسديدة أساء إيدرسون التعامل معها لتدخل الشباك.

وانتفض سيتي بعد تلقيه الهدف إذ سجل ثلاثة أهداف في غضون 3 دقائق، وكانت البداية بركلة جزاء سددها هالاند في الدقيقة 12.

واستغل دي بروين خطأ من حارس مرمى إيبسويتش ليتقدم سيتي في النتيجة، قبل أن يعزز هالاند تقدم فريقه مستغلا تمريرة من دي بروين.

وحرمت العارضة سيتي من زيادة غلته من الأهداف في الشوط الأول إذ تصدت لمحاولتي ريكو لويس ودي بروين.

وأكمل هالاند ثلاثيته بتسديدة صاروخية في الدقيقة 88، محرزا هدفه الرابع هذا الموسم.

وأهدر سيتي، الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة 76 في المئة، العديد من الفرص إذ أطلق 13 تسديدة مقابل تسديدة واحدة من جانب إبسويتش.

وكان فريق المدرب بيب جوارديولا قد استهل مشواره في الدوري بالفوز 2-صفر على تشيلسي، بينما تعثر إبسويتش 2-صفر أمام ليفربول في بداية موسمه الأول بدوري الأضواء منذ 2002.