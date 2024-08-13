جدد نادي ريال مدريد الإسباني، اهتمامه بالمدافع إيمريك لابورت، لاعب نادي النصر السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن استمرار إصابة ألابا، وعدم قدرته على العودة إلى الملاعب إلا بعد نوفمبر المقبل، وإصابة الشاب مارتينيز، وضعت ريال مدريد في مأزق، وجعلته يوجه بوصلته نحو لابورت نجم النصر.

وأضافت: "يحاول ريال مدريد مع إيمريك لابورت من جديد، خاصة في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا، وترك نادي النصر، ولكن وضع الفريق الملكي عدة شروط على اللاعب القبول بها".

أخبار ذات علاقة على رأسها مبابي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

أسباب تمسك ريال مدريد بالتعاقد مع لابورت

ارتبط اسم لابورت بالانضمام إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق الملكي، الذي يعاني نقصًا شديدًا هذا الموسم.

ريال مدريد رحل عنه الإسباني ناتشو إلى القادسية السعودي، ومواطنه رافائيل مارين إلى نابولي الإيطالي، فضلًا عن معاناة النمساوي ديفيد ألابا من إصابة طويلة.

وسيكون أنشيلوتي سعيدًا بوصول اللاعب الإسباني الدولي إلى قلعة البرنابيو، خاصة مع معاناة ريال مدريد دفاعيًا.

ولم يقم ريال مدريد بإبرام أيّ صفقات دفاعية حتى الآن، لتعويض غياب الثلاثي السابق، حيث يرى أنشيلوتي، أن لابورت المتوج مع إسبانيا ببطولة يورو 2024، هو المدافع المناسب لارتداء القميص الملكي.

ومن ضمن الأسباب التي تجعل ريال مدريد مُصرًا على التعاقد مع لابورت، هو تمسك المدافع الإسباني بارتداء قميص "الميرينغي" حيث أكد اللاعب في تصريحات سابقة أنه يريد العودة إلى أوروبا، واللعب مع ريال مدريد.

وقالت صحيفة "آس" إن تلك النوعية من اللاعبين تُعجب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ويرى أنهم سيعطون الفريق كل ما لديهم طالما أنهم متمسكون باللعب لريال مدريد.

أخبار ذات علاقة سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لابورت نجم النصر السعودي

شروط ريال مدريد

وعلى الرغم من الرغبة المتبادلة بين لابورت وريال مدريد، إلا أن بيريز رئيس النادي الملكي، وضع عدة شروط على اللاعب الإسباني القبول بها، قبل توقيع العقود.

الشرط الأول هو أن يعمل لابورت على إنهاء عقده بالتراضي مع النصر السعودي، دون أن يكلف خزينة ريال مدريد "دولارا واحدا"، كي ينتقل إلى الفريق الإسباني في صفقة انتقال حر.

ويبدو هذا الشرط صعبًا، فقبل عام دفع نادي النصر لمانشستر سيتي 27 مليون يورو لضم المدافع، ووقع لابورت على عقد لمدة ثلاثة مواسم، ويتبقى له موسمان.

وفي حالة رحيله، يجب عليه رد ما تم دفعه إلى السيتي، بالإضافة إلى تنازله عن مستحقاته، وهو أمر بالغ الصعوبة.

أما الشرط الثاني فهو أن يتنازل اللاعب عن طلباته المالية الكبيرة، حيث يتقاضى لابورت مع النصر راتبًا قدره 24 مليون يورو صافي الضرائب، وهو ما لا تتحمله خزينة الريال.

وطلب ريال مدريد من وكلاء لابورت أن يتنازل اللاعب، ويرضى بأقل من نصف هذا الراتب.

وترى إدارة ريال مدريد أن دفع رواتب كبيرة، سيخلق أزمة في غرفة الملابس، خاصة وأن التعاقد معه لن يكون مصحوبًا بصخب إعلامي، على عكس فينيسيوس جونيور ومبابي وبيلينغهام.

موعد الرد النهائي

الوقت يمر ضد عقارب الساعة بالنسبة لمدريد ولابورت، وأرسلت إدارة ريال مدريد رسالة إلى اللاعب مفادها أنه يجب عليه إنهاء الأمر مع إدارة النصر، قبل تاريخ إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

وسيتم غلق باب الانتقالات في إسبانيا يوم الجمعة 30 أغسطس، تماشيًا مع الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، ولم يتبق سوى ما يزيد قليلًا عن أسبوعين إذا أراد اللاعب ارتداء قميص ريال مدريد.