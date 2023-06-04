أهداف مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
تقدَّم بيرسي تاو للنادي الأهلي المصري بالهدف الأول في مباراته أمام الوداد البيضاوي المرغبي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتلاعب حسين الشحات بدفاع الوداد، ولعب كرة عرضية وصلت إلى بيرسي تاو الذي سدد برأسية في مرمى الوداد في الدقيقة 45+4.
وانتهى الشوط الأول على تقدم الأهلي 1/0 على استاد القاهرة الدولي.
ووقّع محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59 بتسديدة يمينية قوية من داخل منطقة الجزاء.
وسجل سيف الدين بوهرة هدف التقليص للوداد في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم الأحد المقبل، في المغرب.
ويخوض الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 10 مرات مباراة مهمة في ذهاب الدور النهائي أمام ضيفه الوداد حامل اللقب في استاد القاهرة من أجل الثأر لخسارته في نهائي العام الماضي أمام المنافس ذاته، وتدعيم رقمه القياسي في الفوز باللقب.
ويعوّل الأهلي على جماهيره الغفيرة التي ستحضر بالسعة الكاملة الحالية لاستاد القاهرة وعددها 50 ألف متفرج.
في حين يسعى الوداد إلى تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظه في الاحتفاظ باللقب قبل مباراة الإياب في الدار البيضاء بعد أسبوع واحد.
وحصد الوداد لقبين قاريين على حساب الأهلي عامي 2017 و2022.