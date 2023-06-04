أهداف مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم الأحد المقبل، في المغرب.

ويخوض الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 10 مرات مباراة مهمة في ذهاب الدور النهائي أمام ضيفه الوداد حامل اللقب في استاد القاهرة من أجل الثأر لخسارته في نهائي العام الماضي أمام المنافس ذاته، وتدعيم رقمه القياسي في الفوز باللقب.

ويعوّل الأهلي على جماهيره الغفيرة التي ستحضر بالسعة الكاملة الحالية لاستاد القاهرة وعددها 50 ألف متفرج.

في حين يسعى الوداد إلى تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظه في الاحتفاظ باللقب قبل مباراة الإياب في الدار البيضاء بعد أسبوع واحد.

وحصد الوداد لقبين قاريين على حساب الأهلي عامي 2017 و2022.