موقف رائع من سالم الدوسري مع المعيوف بعد تسجيله هدفا في شباكه (فيديو)
حرص سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، على تحية عبد الله المعيوف، حارس الاتحاد، بعد تسجيله هدفا في شباكه، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
وتقدم ميتروفيتش أولاً للهلال في الدقيقة 40 من علامة الجزاء.
ثم سجل سالم الدوسري هدفًا ثانيًا في الدقيقة 42، بعد تلقيه عرضية رائعة ليسكنها في شباك "العميد".
وعقب الهدف واحتفال الدوسري مع الجماهير، حرص على التوجه لزميله السابق، عبدالله المعيوف، وإلقاء التحية عليه وتقبيل رأسه، فيما يشبه الاعتذار له، في موقف رائع من نجم الهلال.
وصعد الاتحاد لربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه الصعب على نافباخور بطل أوزبكستان، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إياب دور الـ16، إذ انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، ليتأهل بمجموع 2-1.
فيما تأهل الهلال إلى دور ربع النهائي بمجموع 6-2، بعد الفوز على سباهان الإيراني، حيث فاز بنتيجة 3-1 ذهابا وإيابا.
ويسعى الزعيم لتكرار تفوقه على الاتحاد، بعدما حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية، مساء الجمعة الماضية، بنتيجة 3-1، على ملعب "المملكة آرينا"، لحساب الجولة الـ 22 من منافسات الدوري السعودي.