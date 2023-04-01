غراهام بوتر: تشيلسي قد يضطر لبيع لاعبين بارزين في الصيف
أقر غراهام بوتر بأنه من شبه المؤكد أن يضطر تشيلسي لبيع لاعبين للأندية المنافسة هذا الصيف.
ويمتلك البلوز أكبر فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع خسائر تبلغ 120 مليون جنيه إسترليني واحتمال عدم المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، سيحتاج البلوز للتفريغ للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.
ولم يتفق ماسون ماونت وماتيو كوفاسيتش بعد على عقود جديدة، ويريدهما المدرب السابق توماس توخيل في بايرن ميونخ.
ويمكن طرح حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش للبيع أيضًا، مع متابعة نيوكاسل لكونور غالاغر.
وليفربول أيضًا حريص على التعاقد مع ماونت، وعلى الرغم من رغبة بوتر في الإبقاء على نجم إنجلترا وكوفاسيتش، إلا أن الأمر بعيد عن يديه.
وقال بوتر مدرب تشيلسي: "هذا هو التحدي الذي نواجهه، لدينا فريق كبير، فريق قوي يضم الكثير من اللاعبين الجيدين حقًا. هذه الأشياء معقدة حقًا لأنها لا تتعلق برأيي. يتعلق الأمر باللاعب والنادي والكثير من الأشياء التي لست مسيطرًا عليها".
وأضاف: "كل ما يمكنني فعله هو إبداء رأيي في ماسون كلاعب كرة قدم وشخص وليس لدي سوى أشياء إيجابية لأقولها عنه".
وتابع بوتر: "لدي أيضًا احترام كبير لماتيو كشخص. يلعب دورًا للفريق وكان قائدًا أيضًا. لكنها بين ماتيو والنادي".
وأكمل: "إنه ليس عالمًا مثاليًا أبدًا، وأنت تتعامل مع ما عليك التعامل معه في الصيف واتخاذ القرارات".
وأردف مدرب تشيلسي: "أنت تقوم بأعمالك كما يفعل أي شخص آخر وتقبل أن عليك أن تفعل ما هو مناسب لنادي كرة القدم ولا تقلق بشأن أي شخص آخر".
وكشف المدرب البالغ من العمر 47 عامًا أنه لا يعرف مستقبل روميلو لوكاكو، المعار إلى إنتر ميلان والذي يقال إنه يريد البقاء في إيطاليا.
ومع ذلك، قال بوتر إنه يرغب في الحصول على فرصة للعمل مع المهاجم البلجيكي، الذي كلف البلوز 97.5 مليون جنيه إسترليني.
وقال بوتر: "لوكاكو يحتاج إلى إنهاء الموسم بشكل جيد وبعد ذلك يكون لدينا قرار نتخذه، إنه شخص أحبه كثيرًا وأنا معجب به كثيرًا ولكنه شيء يجب أن نتحدث عنه في الصيف".