غراهام بوتر: تشيلسي قد يضطر لبيع لاعبين بارزين في الصيف

أقر غراهام بوتر بأنه من شبه المؤكد أن يضطر تشيلسي لبيع لاعبين للأندية المنافسة هذا الصيف.

ويمتلك البلوز أكبر فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع خسائر تبلغ 120 مليون جنيه إسترليني واحتمال عدم المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، سيحتاج البلوز للتفريغ للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

ولم يتفق ماسون ماونت وماتيو كوفاسيتش بعد على عقود جديدة، ويريدهما المدرب السابق توماس توخيل في بايرن ميونخ.

ويمكن طرح حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش للبيع أيضًا، مع متابعة نيوكاسل لكونور غالاغر.