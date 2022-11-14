إصابة قوية للمغربي أمين حاريث قد تحرمه من المشاركة في المونديال

تلقى المنتخب المغربي ضربة قوية بإصابة لاعب وسط أولمبيك مرسيليا أمين حاريث بعد إصابته مع فريقه في مواجهة موناكو بالدوري الفرنسي يوم الأحد.

وذكرت محطة RMC Sport الفرنسية إن إصابة اللاعب البالغ عمره 25 عاما في ركبته تبدو خطيرة وستبعده عن تشكيلة "أسود الأطلس" قبل أسبوع واحد من انطلاق مونديال قطر يوم الأحد المقبل.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني للمغرب انضمامه حاريث للتشكيلة المشاركة في مونديال قطر وستنافس ضمن المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا وكندا وكرواتيا.

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي بعد عشرة أيام مما يصعب معه مشاركة حاريث في البطولة.

وغادر حاريث الملعب على محمولا على نقالة بعد مرور ساعة من البداية بعد تدخل عنيف من مدافع موناكو أكسيل ديساسي على ركبته اليسرى وقد أمسك الدولي المغربي على الفور بركبته ومفصله في ألم وخوف.

بمساعدة العاملين الصحيين ، كان فصل 97 محاطًا بالرفاق والمعارضين بشكل واضح ويائسين لما كان يحدث. المشكلة ، التي بدت على الفور أكثر خطورة مما كان متوقعا ، دفعت اللاعبين الآخرين إلى البكاء وتم إخراج هاريت بنفسه على نقالة ليشارك بدلا منه لاعب خط الوسط المهاجم ديميتري باييت والذي بدا متأثرًا بشكل واضح بإصابة المغربي.