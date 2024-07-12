انتهاء إيقاف حارس النصر السعودي

أُسدلت الستارة على إيقاف نواف العقيدي ، حارس مرمى النصر السعودي ، بشكل رسمي والذي استمر لمدة 5 أشهر كاملة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن انتهاء إيقاف العقيدي والصادر ،يوم 12 فبراير الماضي، من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء إيقاف العقيدي بعد الاتهامات التي وجهها لهم الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، قبل انطلاق كأس آسيا الماضية، بالتهرب من الاستدعاء الدولي.

وتلقى نواف العقيدي العقوبة الأكبر بإيقافه لمدة 5 أشهر كاملة بجانب غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي، كما تم إيقاف علي هزازي، وخالد الغنام، ثنائي خط الوسط والمهاجم محمد مران لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، بجانب سلمان الفرج، وسلطان الغنام، اللذين تمت معاقبتهما ماليًا.

وأكدت لجنة الاحتراف وقتها أن العقيدي طلب من مانشيني خلال الاجتماع الذي دار بينهما، يوم 28 ديسمبر الماضي، تأجيل معسكر المنتخب السعودي في قطر لمدة يوم أو يومين لمنحه إجازة خاصة ولكن المدرب رفض الأمر.

وأدانت التحقيقات اللاعب بعدما هاجم إداريي المنتخبات عبر مجموعة تنسيقية خاصة بلاعبي منتخب السعودية عبر تطبيق "واتساب"، بجانب تواصله مع إدارة المنتخب لإبلاغ مانشيني بعدم رغبته في الانضمام للأخضر السعودي.

وأبلغ العقيدي مدرب حراس المنتخب ماسيمو باتارا، يوم 13 يناير الماضي، بشعوره بأنه سيكون الحارس الثالث، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتقبله وطلب الخروج من معسكر المنتخب.