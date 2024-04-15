تصنيف تاريخي للهلال السعودي في الترتيب العالمي لأندية كرة القدم

تصدر الهلال السعودي ترتيب الأندية العربية، كما حل في المركز الأول كأفضل فريق غير أوروبي وذلك في التصنيف العالمي للأندية، الذي صدر في شهر أبريل 2024 على موقع إحصائيات كرة القدم "فوتبول داتاباز" (Fottball Database).

وحقق الهلال مسيرة كروية مذهلة خلال الموسم الجاري ليحتل صدارة ترتيب كل الأندية خارج القارة العجوز، في تصنيف شهر أبريل الذي حافظ في أعقابه مانشستر سيتي الإنجليزي على موقعه الريادي في الأندية على مستوى العالم.

ونجح فريق المدرب البرتغالي جورج جيسوس في التتويج بأول ألقابه الأسبوع الماضي عندما أحرز كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الاتحاد برباعية مقابل هدف، كما حقق الفوز رقم 34 على التوالي، محافظًا على رقمه القياسي، في تحقيق أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية في التاريخ.

وفي إحصائيات الأندية العالمية حتى تاريخ 14 أبريل 2024، كشف موقع Football Database عن التصنيف العالمي للأندية، حل الهلال السعودي في المركز 31 عالميا برصيد 1757 نقطة كأفضل فريق غير أوروبي، فيما حل الأهلي المصري في المركز 62 عالميًا، ليكون بالتالي ثاني الفرق العربية في التصنيف العالمي.

واحتل نادي النصر الذي يضم في صفوفة نجوما عالميين على غرار البرتغالي رونالدو والسنغالي ساديو ماني المركز 93 عالميا أما الاتحاد وصيف بطل كأس السوبر فقد احتل المركز 222 عالميًا.