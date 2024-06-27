غريزمان يقترب من فقدان دوره لدى مدرب فرنسا

وفقد القائد الثاني للمنتخب مكانه في التشكيلة في المباراة الأخيرة لفرنسا بدور المجموعات في البطولة الأوروبية أمام بولندا، وليس هناك ما يضمن عودته في مباراة دور الستة عشر المقررة أمام بلجيكا المقررة في دوسلدورف يوم الاثنين المقبل.

وربما كان هذا الأمر غير وارد قبل أشهر فقط، لكن غريزمان عانى من تراجع كبير في المستوى ويبدو أن اعتماد ديشامب على قدرته على لعب العديد من الأدوار المختلفة في الفريق قد انتهى.

وقال ديشامب للصحفيين لدى مطالبته بتبرير استبعاد غريزمان الذي كان يتوقعه العديد من النقاد: "لقد كان قرارا يتعلق بالخيارات التي اتخذتها".

واختار مدرب فرنسا عناصر السرعة للتعامل مع القدرات البدنية العالية للاعبي بولندا، وقد يتمسك بالفكرة نفسها للتعامل مع رباعي خط دفاع بلجيكا، وهو ما يعني إمكانية استبعاد غريزمان مجددا مع بداية منافسات أدوار خروج المغلوب.

وقبل استبعاده من المباراة الأخيرة، تجاوز غريزمان (33 عاما) رقم ليليان تورام الذي شارك في 32 مباراة في كأس العالم وبطولة أوروبا، وهو رقم قياسي لمنتخب فرنسا.

ولم يغب غريزمان عن أي مباراة لمنتخب فرنسا في البطولتين، منذ ظهوره الأول مع الفريق في عام 2014.