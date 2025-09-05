مبابي يقود فرنسا للفوز على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)

بدأ المنتخب الفرنسي وصيف بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 بفوز ثمين خارج قواعده على منتخب على أوكرانيا (2 ـ 0) اليوم الجمعة في بولندا.

واستضافت مدينة "وركلاو" في بولندا مباراة أوكرانيا وفرنسا في الجولة الافتتاحية من المجموعة الرابعة التي تضم أيضا إيسلندا وأذربيدجان.

ولم ينتظر المنتخب الفرنسي أكثر من 9 دقائق ليسجل نجم بايرن ميونخ مايكل أوليسيه أول أهداف المباراة بعد أن تلقى تمريرة على المقاس من برادلي باركولا.

واستمر ضغط المنتخب الفرنسي خاصة عن طريق باركولا وأوليسيه ومبابي الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 23 لكنه لم ينجح في خداع الحارس الأوكراني أناتولي تروبين.

ودفع ديدييه ديشامب، بلاعب الجناح عثمان ديمبلي في بداية الشوط الثاني مكان زميله في باريس سان جيرمان ديزيري دوي لمنح أكثر فاعلية لخط الهجوم لكن دفاعات أوكرانيا واصلت ثباتها وأحبطت أغلب الهجمات الفرنسية.

أخبار ذات علاقة جاهز لـ60 مباراة بأداء عال.. موقف مفاجئ لمبابي حول جدول المباريات المزدحم

ونجح المنتخب الفرنسي في تجاوز الفترات الصعبة التي مر بها دفاعه في بداية النصف الثاني من الشوط الثاني إذ أنقذ إبراهيما كوناتي كرة كانت في طريقها إلى الشباك ليبقي على تقدم منتخب الديكة (1 ـ0).

وعاد عثمان ديمبلي ليجسّد أفضلية فرنسا من خلال هجمة خطيرة انتهت قريبة من مرمى حارس أوكرانيا لكن نجم سان جيرمان تعرض للإصابة بعد 25 دقيقة من دخوله بديلا لزميله ديزيري دوي في بداية الشوط الثاني، ليضطر مدربه إلى استبداله في الدقيقة 81.

أخبار ذات علاقة ديشامب يوجه ضربة ثانية لمنتخب الجزائر وينقض على نجم موناكو

وحسم النجم كيليان مبابي فوز المنتخب الفرنسي بهدف رائع في الدقيقة 83 ليضع حدا لطموحات أوكرانيا في إدراك التعادل ويذهب بمنتخب بلاده نحو أول انتصار في تصفيات المجموعة الرابعة.

وتلعب فرنسا بعد 4 أيام أمام إيسلندا في الجولة الثانية من تصفيات أوروبا التي ستسفر عن تأهل 16 منتخبا من القارة العجوز للنهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.