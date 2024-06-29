يورو 2024.. سباليتي يطالب لاعبي إيطاليا بالهدوء أمام سويسرا

بدت إيطاليا متوترة وغير واثقة في المباراتين الأخيرتين ببطولة "يورو 2024"، لكن الآن مع انطلاق دور الـ16 يتوقع لوتشيانو سباليتي رؤية فريقه أكثر هدوءا عندما يواجه سويسرا.

وعانى فريق سباليتي أمام تفوق إسبانيا التي هيمنت تماما في الفوز 1-صفر.

وبلغت إيطاليا دور الستة عشر، ليستمر مشوار حامل اللقب في البطولة المقامة في ألمانيا، بفضل هدف في اللحظات الأخيرة في التعادل 1-1 مع كرواتيا لتواجه سويسرا في برلين، مساء السبت.

وقال سباليتي للصحفيين: "كنا نحرص حقا على التأهل من المجموعة؛ لأن القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة، ورأينا أن اللاعبين ربما واجهوا صعوبات في ذلك.

"لقد عانيت قليلا أيضا. كان علينا التقدم من المجموعة. فعلنا ذلك. والآن أتوقع أن يكون الفريق أكثر استرخاء؛ لأننا نركز على مباراة خروج المغلوب، لا يمكننا التأهل إلى الدور التالي إلا إذا فزنا بهذه المباراة".

وعلى الرغم من الطريقة التي تقدمت بها وتقديمها أداء متواضعا، يشعر سباليتي أن إيطاليا حصلت على مكانها في دور الـ16 عن استحقاق ويتوقع أن يتحسن الأداء.