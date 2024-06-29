يورو 2024.. سباليتي يطالب لاعبي إيطاليا بالهدوء أمام سويسرا
بدت إيطاليا متوترة وغير واثقة في المباراتين الأخيرتين ببطولة "يورو 2024"، لكن الآن مع انطلاق دور الـ16 يتوقع لوتشيانو سباليتي رؤية فريقه أكثر هدوءا عندما يواجه سويسرا.
وعانى فريق سباليتي أمام تفوق إسبانيا التي هيمنت تماما في الفوز 1-صفر.
وبلغت إيطاليا دور الستة عشر، ليستمر مشوار حامل اللقب في البطولة المقامة في ألمانيا، بفضل هدف في اللحظات الأخيرة في التعادل 1-1 مع كرواتيا لتواجه سويسرا في برلين، مساء السبت.
وقال سباليتي للصحفيين: "كنا نحرص حقا على التأهل من المجموعة؛ لأن القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة، ورأينا أن اللاعبين ربما واجهوا صعوبات في ذلك.
"لقد عانيت قليلا أيضا. كان علينا التقدم من المجموعة. فعلنا ذلك. والآن أتوقع أن يكون الفريق أكثر استرخاء؛ لأننا نركز على مباراة خروج المغلوب، لا يمكننا التأهل إلى الدور التالي إلا إذا فزنا بهذه المباراة".
وعلى الرغم من الطريقة التي تقدمت بها وتقديمها أداء متواضعا، يشعر سباليتي أن إيطاليا حصلت على مكانها في دور الـ16 عن استحقاق ويتوقع أن يتحسن الأداء.
وأضاف سباليتي: "أعتقد أن حقيقة وصولنا إلى أدوار خروج المغلوب حسمت الأمور.
"تأهلنا بفضل التسديدة الأخيرة في المباراة، ولكن أعتقد أننا كنا نستحق التأهل. ربما كنا محظوظين؛ لأن الهدف جاء في الثواني الأخيرة من المباراة، ولكن أعتقد أننا كنا نستحق هذا الهدف فيما يتعلق بمحاولتنا التسجيل.
"لذا فإن حقيقة أننا الآن في قلب المنافسة لأنك تجاوزت مرحلة المجموعات تمنحك الآن هذا المستوى الذي تحتاج إلى إظهاره باستمرار؛ لأنه لا يوجد بديل".
وفازت إيطاليا ببطولة أوروبا 2020 بتغلبها على إنجلترا في النهائي بركلات الترجيح.
وأعطى سباليتي بعض التلميحات بشأن التشكيلة الأساسية المحتملة أمام سويسرا؛ إذ تفتقد إيطاليا أحد أكثر لاعبيها إثارة للإعجاب في ألمانيا وهو المدافع ريكاردو كالافيوري الذي سيغيب للإيقاف.
وسيحل جيانلوكا مانشيني في الدفاع بدلا من كالافيوري، وبينما يغيب فيدريكو ديماركو للإصابة فإن سباليتي يأمل أن يتمكن أليساندرو باستوني من التعافي من الحمى ليجاور مانشيني.