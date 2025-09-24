نجم الأهلي السعودي يشتبك مع جماهير النادي (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات كأس القارات للأندية، اشتباكا بين عيد المولد، نجم "الراقي" وجمهور فريقه الجالسين خلف مقاعد البدلاء.

وتوج نادي بيراميدز بأول كؤوس إنتركونتيننتال للأندية 2025، يوم الثلاثاء، بعدما تفوق بثلاثة أهداف لواحد على مضيفه الأهلي السعودي في مباراة جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحصد بيراميدز كأس القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، ليصعد إلى الدور التالي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025، حيث يلتقي بالفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، 13 ديسمبر المقبل.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جماهير النادي الأهلي السعودي وذلك بعد استقبال شباك إدوارد ميندي الثلاثية من نجم بيراميدز، فيستون مايلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عيد المولد داخل المدرجات ويبدو أنه كان يحاول الاشتباك مع أحد المشجعين الذين انتقدوا الفريق أو هاجموه، ليصعد إليهم على الفور، ولكن باقي زملائه والجهاز الفني تدخلوا سريعا لفض الاشتباك منعا لحدوث أي تطورات بين المولد والجماهير.

ولم يكشف اللاعب أو الجهاز الفني عقب اللقاء عن سر انفعال المولد وصعوده للمدرجات بهذا الشكل للاشتباك مع الجماهير.