ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

logo
رياضة

نجم الأهلي السعودي يشتبك مع جماهير النادي (فيديو)

نجم الأهلي السعودي يشتبك مع جماهير النادي (فيديو)
عيد المولد نجم الأهلي السعوديالمصدر: حساب الأهلي السعودي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات كأس القارات للأندية، اشتباكا بين عيد المولد، نجم "الراقي" وجمهور فريقه الجالسين خلف مقاعد البدلاء.

وتوج نادي بيراميدز بأول كؤوس إنتركونتيننتال للأندية 2025، يوم الثلاثاء، بعدما تفوق بثلاثة أهداف لواحد على مضيفه الأهلي السعودي في مباراة جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

أخبار ذات علاقة

من مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

رقم مخيف.. كم فارق القيمة السوقية بين الأهلي السعودي وبيراميدز؟

أخبار ذات علاقة

فريق بيراميدز

حتى بيراميدز؟.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد خسارة الأهلي السعودي (فيديو)

وحصد بيراميدز كأس القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، ليصعد إلى الدور التالي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025، حيث يلتقي بالفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، 13 ديسمبر المقبل.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جماهير النادي الأهلي السعودي وذلك بعد استقبال شباك إدوارد ميندي الثلاثية من نجم بيراميدز، فيستون مايلي.

أخبار ذات علاقة

من مباراة الأهلي وبيراميدز

مباراة الهلال السبب.. متحدث الأهلي السعودي يكشف سر الخسارة أمام بيراميدز (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عيد المولد داخل المدرجات ويبدو أنه كان يحاول الاشتباك مع أحد المشجعين الذين انتقدوا الفريق أو هاجموه، ليصعد إليهم على الفور، ولكن باقي زملائه والجهاز الفني تدخلوا سريعا لفض الاشتباك منعا لحدوث أي تطورات بين المولد والجماهير.

 

 

ولم يكشف اللاعب أو الجهاز الفني عقب اللقاء عن سر انفعال المولد وصعوده للمدرجات بهذا الشكل للاشتباك مع الجماهير.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC