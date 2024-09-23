رسالة كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على الحزم

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة لزملائه بعد الفوز على الحزم في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الإثنين.

وتغلب النصر على الحزم بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة، بعد مواجهة صعبة ومثيرة في غياب رونالدو.

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ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي في موقع إنستغرام رسالة لزملائه قائلًا "التأهل إلى الدور القادم.. أحسنتم يا رفاق".

ولم يشارك النجم البرتغالي في مباراة فريقه، بسبب رغبة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في منحه الراحة بعد مشاركته في عدد كبير من المباريات منذ بداية الموسم، بخلاف استدعائه لقائمة منتخب بلاده في معسكر شهر سبتمبر الجاري.

ونجح النجم البرتغالي في قيادة منتخب البرتغال للفوز على كرواتيا وإسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر الجاري، كما تخطى رونالدو حاجز 900 هدف خلال مسيرته الكروية.

وتأهل النصر إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهذا الفوز الذي حققه على حساب الحزم.

وصعدت أندية العربي والقادسية والوحدة والفيحاء والطائي رسميا إلى ثمن نهائي البطولة بخلاف نادي النصر.

ويحمل الهلال لقب البطولة، ويستهل مشواره بمواجهة البكيرية غدًا الثلاثاء.