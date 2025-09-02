تكلفة صادمة.. كم دفع باير ليفركوزن لإقالة تين هاغ؟

أفادت تقارير صحفية أن الهولندي إريك تين هاغ سيحصل على مبلغ مالي كبير بعد إقالته من تدريب باير ليفركوزن الألماني.

وفاجأت إدارة ليفركوزن الجميع بإقالة تين هاغ بعد جولتين فقط من الدوري، لتصبح هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدوري الألماني التي يرحل فيها مدرب بعد مباراتين فقط.

وخلال المباراتين، حصد الفريق نقطة واحدة فقط، بعد خسارته أمام هوفنهايم وتعادله 3-3 مع فيردر بريمن، رغم تقدمه 3-1 في المباراة الأخيرة. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الثقة بين إدارة النادي وتين هاغ كانت ضعيفة حتى قبل مباراة بريمن.

وأوضحت الصحيفة أن التعويض المالي للإقالة منصوص عليه في العقد، وقالت: "سيحصل تين هاغ، الذي عمل مع باير ليفركوزن لمدة شهرين فقط، على ما يقرب من 5 ملايين يورو، ومع راتبه عن الشهرين يصل الإجمالي إلى حوالي 6 ملايين يورو مقابل 60 يوم عمل".

ووصف التقرير ما حدث بأنه "سوء تفاهم مكلف" للنادي، مشيرًا إلى أن هذا الانفصال يعادل حوالي 100 ألف يورو يوميًا مقابل نقطة واحدة فقط في الدوري الألماني.

ومن جهة أخرى، بدأ النادي رحلة البحث عن مدرب جديد، وأكدت بيلد أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، ليس ضمن المرشحين لتولي قيادة الفريق.

ويأمل النادي في حسم هوية المدرب الجديد قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت في الدوري يوم 12 سبتمبر.