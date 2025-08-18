الحكام يعاملون الأهلي "معاملة خاصة".. أسطورة الزمالك يفجر جدلا (فيديو)

أثار خالد الغندور، أسطورة نادي الزمالك، موجةً من الجدل بعد تصريحاته الصادمة حول ما وصفه بـ"المعاملة الخاصة" التي يلقاها لاعبو النادي الأهلي من قبل حكام المباريات، مُشيرًا إلى وجود تفاوتٍ واضح في التعامل بين الفريقين.

وجاءت تصريحات الغندور في أعقاب الأزمة التي نشبت بين محمد هاني، لاعب الأهلي، والحكم محمد معروف، خلال إحدى المباريات، والتي انتهت بحصول هاني على بطاقة حمراء.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللاعب تبادل كلمات غير لائقة مع الحكم، محمد معروف.

جدل من الغندور

تطرق الغندور إلى الفروق في تعامل بعض الحكام مع لاعبي الأهلي مقارنةً بنظائرهم في باقي الأندية، قائلًا: "بعض الحكام يتعاملون مع لاعبي الأهلي وكأنهم شخصيات استثنائية، ومن بعده يأتي الزمالك".

وأضاف، هؤلاء الحكام يخشون مواجهتهم أو محاسبتهم، بينما يتعامل اللاعبون أنفسهم مع الحكام بمنطق هل تعرف من أنا؟'".

وحذّر الغندور من أن استمرار هذا النهج قد يُفاقم المشاكل مستقبلًا، داعيًا إلى معايير تحكيمية عادلة ومُوَحَّدة بين جميع الأندية دون تمييز.