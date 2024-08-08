شهدت مباراة الاتحاد السعودي وإنتر ميلان الإيطالي الودية تصرفًا رائعًا من التركي هاكان تشالهان أوغلو تجاه الفرنسي موسى ديابي نجم نادي الاتحاد.

فاز الاتحاد على إنتر بنتيجة 2-0 بثنائية حملت توقيع الوافد الجديد موسى ديابي المنضم حديثًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

ويستعد الاتحاد لخوض منافسات الدوري السعودي في الموسم المقبل أملًا في استعادة اللقب الذي فقده الفريق لصالح الهلال بالموسم الماضي.

وتوجه هاكان عقب المباراة إلى ديابي وتحدث معه لتهدئة نجم الاتحاد دون وضوح أسباب غضب اللاعب الفرنسي.

وأظهرت لقطات أخرى ذهاب نيكولو باريلا نجم إنتر أيضًا إلى ديابي وقام باحتضانه في مشهد لافت.

وترددت أنباء حول تعرض ديابي لبعض الإساءات من المشجعين الذين حضروا اللقاء على ملعب "يو باور" ستاديوم في إيطاليا.

وحقق الاتحاد فوزه الوحيد خلال مبارياته الودية التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل بعدما خسر أمام إلتشي الإسباني بنتيجة 0-2.

وخسر الاتحاد أيضًا أمام إشبيلية الإسباني بنتيجة 0-1 كما خسر أمام فارنسي البرتغالي بنتيجة 1-3 قبل أن يتم إلغاء المباراة.

وتلقى الاتحاد هزيمة قاسية أمام ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1-4 أيضًا قبل الفوز على إنتر.

ويستهل الاتحاد موسمه الجديد بمواجهة الخلود يوم 24 أغسطس الجاري في الجولة الأولى للدوري السعودي.