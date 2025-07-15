زجاج السيارة محطم.. نجم الأهلي السعودي يتعرض لحادث سطو (صورة)

تعرَّض إيفان توني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لحادث سطو استهدف سيارته الشخصية في العاصمة البريطانية لندن.

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إيفان توني، الذي انضم إلى الأهلي قادما من نادي برينتفورد الإنجليزي في صيف 2024 مقابل صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو (185.6 مليون ريال سعودي)، يخوض أول تجربة احترافية له خارج إنجلترا.

وقد وقَّع عقدا مع النادي الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2028، وسرعان ما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق، حيث ساهم بتسجيل 30 هدفًا وصنع 6 في 44 مباراة رسمية، وكان له دور محوري في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2024-2025.

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حادث صادم

قام اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، بتوثيق الحادث عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، حيث نشر صورة تُظهر سيَّارته بعد تعرُّضها للتخريب، مع تعليق لاذع كشف عن مدى استيائه من الحادثة.

وظهر في الصورة التي شاركها توني زجاج السيارة الجانبي محطما، فيما يُرجَّح أن يكون ذلك نتيجة محاولة سرقة.

وعلَّق النجم الإنجليزي بكلمات موجزة لكنها معبِّرة، كتب فيها: "لهذا السبب أكره لندن"، في إشارة إلى المشكلة الأمنية التي واجهها.