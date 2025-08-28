logo
فرحة جنونية.. رد فعل لاعبي كيرات ألماتي بعد مواجهة ريال مدريد (فيديو)

رد فعل لاعبي كايرات ألماتي بعد علمهم بمواجهة ريال مدريد ف...المصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 7:50 م

أظهر لاعبو نادي كايرات ألماتي حماسًا لا يوصف عندما علموا بأنهم سيواجهون عملاق أوروبا ريال مدريد في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وشهدت القرعة، التي جرت أخيراً تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وضع النادي الملكي ريال مدريد في مجموعة تضم تحديات قوية، بحيث سيواجه كلاً من مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو، كايرات ألماتي. 

وتأتي هذه النسخة كثاني تجربة للنظام الجديد الذي أدخله اليويفا العام الماضي، والذي انتهى بتتويج باريس سان جيرمان باللقب. 

ستبدأ المباريات في 16 سبتمبر، بحيث يلعب كل فريق ثماني مواجهات، أربع منها على أرضه وأربع خارجها.

لحظة تاريخية

وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر لاعبو كايرات ألماتي مجتمعين أمام شاشة كبيرة يتابعون القرعة مباشرة. 

بدأت المشاهد بإظهار قائمة الفرق على الشاشة، مع ظهور شعار ريال مدريد، ليتبع ذلك انتقال الكاميرا إلى اللاعبين الذين انفجروا فرحاً. 

ووقف اللاعبون على مقاعدهم، مصفقين بحرارة، رافعين أيديهم في الهواء، وبعضهم يقفز من الإثارة أو يحتضن زملاءه وسط ضحكات عالية وهتافات حماسية. 

 

 

