على الرغم من أن صخب كرة المضرب يبدو مستمرا على مدى ثلاثة أرباع السنة، أو أكثر بقليل، مع ارتفاع وتيرة الإثارة والتنافس في الدورات الأربع الكبرى، إلا أن رياضة الكرة الصفراء استطاعت أن تأسر قلوب محبيها خلال الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد أن عاشت على وقع أحداث ملهمة ولحظات مثيرة وعاطفية زادت في مكانة تلك اللعبة بين الجماهير.

واختتمت منافسات التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس أمس الأحد بمشهد تاريخي سيظل راسخا في أذهان عشاق الكرة الصفراء وذلك بعدما أحرز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أول لقب أولمبي في مسيرته الطويلة والحافلة بما يقارب 100 لقب من بينها 24 في بطولات غراند سلام الكبرى.

وفاز ديوكوفيتش في نهائي مثير بالميدالية الذهبية الأولى في سجلاته، على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز بعد أن كان أحرز في نسخة بيكين 2008 البرونزية.

وبدا مشهد النجم الصربي جاثيا على ركبتيه وهو يبكي من الفرحة في ملاعب رولان غاروس بعد تتويجه بالذهبية أولمبية أجمل صورة لمنافسات رائعة في التنس أقيمت في أولمبياد باريس 2024.

وكان فوز ديوكوفيتش (37 عاما) على الإسباني كارلوس ألكاراز بمثابة قصة مؤثرة للأجيال فهو رجل استثمر كل قطرة عرق أخيرة لتحقيق ميدالية أولمبية ذهبية في مسيرته.

وعن هذا قال ديوكوفيتش "هذا تقريبا يتفوق على كل شيء تخيلته" واصفا ميداليته الذهبية الأولمبية بأنها أعظم إنجاز رياضي حققه.

كما كان مشهد رافائيل نادال وهو يلعب على الأرجح للمرة الأخيرة في الملعب الذي أحرز فيه 14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة مثيرا وبصفة خاصة فوزه في مباراتين في الزوجي إلى جانب فتى إسبانيا الذهبي الجديد ألكاراز، بعد أن كان غادر منافسات الفردي أمام ديوكوفيتش نفسه.

وكانت نسخة باريس 2024، بطولة الوداع للبريطاني آندي موراي الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى والمتوج بميداليتين أولمبيتين ذهبيتين الألعاب للمرة الأخيرة والذي أعلن رسميا اعتزاله التنس مباشرة بعد الأولمبياد.

ولم تنته منافسات التنس في ملاعب رولان غاروس الأولمبية إلا وقد تركت حدثا فريدا آخر في الأولمبياد وذلك بعدما حققت النجمة الصينية تشينغ قينوين (21 عاما) إنجازا تاريخيا غير مسبوق لبلادها وأصبحت أول بطلة أولمبية صينية في التنس في منافسات الفردي بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش في نهائي السيدات.

وأحرزت النجمة البولندية، إيغا شيناتيك المصنفة الأولى على العالم، والمتوجة برولان غاروس 2024، على الميدالية البرونزية في نسخة اعتبرها الملاحظون الأبرز لرياضة الكرة الصفراء في تاريخ الألعاب الأولمبية.