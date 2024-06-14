النصر السعودي يخطط للتعاقد مع 4 صفقات مدوية
تخطط إدارة النصر السعودي لإبرام تعاقدات على أعلى مستوى خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ويسعى مسؤولو النصر لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين واستكمال المشروع الذي بدأته الإدارة باستقدام نجوم عالميين بداية من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم في يناير 2023 بانتقال مجاني عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وتعاقد النصر في الموسم الماضي مع أسماء لامعة على رأسها السنغالي ساديو ماني والإسباني إيمريك لابورت والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
ولكن ميركاتو النصر في الموسم المقبل سيكون أكثر سخونة في ظل رغبة النادي السعودي في المنافسة بقوة على لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا تحديدًا.
ويخطط النصر للتعاقد مع 4 صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق على رأسها البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لأصحاب الرداء الأصفر.
ويسعى مسؤولو النصر للتعاقد مع أليسون للاستفادة من خبراته وقدراته كحارس مرمى مميز في الموسم المقبل لا سيما أن هذا المركز كان مثار جدل في الفترة الأخيرة.
وارتبط اسم النصر أيضًا بحراس مرمى آخرين من بينهم حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي فيوتشيك تشيزيني ولكن يظل أليسون الخيار الأول لإدارة النادي السعودي.
ويسعى النصر أيضًا لضم لاعب آخر من ليفربول وهو الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يستعد لخوض الموسم الأخير في عقده الحالي مع الريدز.
ولمع اسم الألماني أنتونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني كواحد من الصفقات الدفاعية المرشحة لتدعيم النصر بجانب البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.