النصر السعودي يخطط للتعاقد مع 4 صفقات مدوية

ولكن ميركاتو النصر في الموسم المقبل سيكون أكثر سخونة في ظل رغبة النادي السعودي في المنافسة بقوة على لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا تحديدًا.

ويخطط النصر للتعاقد مع 4 صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق على رأسها البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لأصحاب الرداء الأصفر.

ويسعى مسؤولو النصر للتعاقد مع أليسون للاستفادة من خبراته وقدراته كحارس مرمى مميز في الموسم المقبل لا سيما أن هذا المركز كان مثار جدل في الفترة الأخيرة.