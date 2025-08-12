ما سرُّ عدم تعليق كريستيانو رونالدو على إعلان زواجه من جورجينا؟

أثار عدم تعليق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على خبر خطبته لشريكته جورجينا رودريغيز، حتى الآن، جدلاً واسعاً بين متابعيه رغم الضجة الكبيرة التي صاحبت الإعلان.

وظهرت جورجينا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بخاتم الزواج الفاخر الذي تقدم به رونالدو لخطبتها، وأكدت عارضة الأزياء الأرجنتينية موافقتها، ما أثار حماس معجبيها.

ولكن رغم مرور 24 ساعة على الصورة التي نشرتها، وتأكيدها على الخطوبة، وقرب إتمام زواجها من الأسطورة البرتغالي، رونالدو لم يخرج بأي تعليق حتى الآن عبر حساباته الرسمية، وهو ما أثار الدهشة والتساؤلات بين الجمهور.

وجمعت علاقة عاطفية النجم البرتغالي بجورجينا، منذ العام 2016، حينما كانت تعمل في محل لماركة "غوتشي" في قسم المبيعات.

وأنجبت جورجينا طفلتها الأولى من رونالدو، في العام 2017، كما أنجبت توأماً، في العام 2022، ولداً وبنتاً، لكن الولد تُوفي لاحقاً.

التفسيرات الأقرب

ويبقى التفسير الأكثر رجاحة بشأن عدم تفاعل "الدون" مع خبر خطوبته لجورجينا، بأن هذا قد يكون بسبب أسلوبه المعتاد في التعامل مع الأمور الشخصية، حيث يفضل، غالبًا، عدم التعليق العلني بشكل مكثف على مثل هذه الأحداث، بدلاً من ذلك، يبدو أن جورجينا هي التي قادت الإعلان، وهو أمر شائع بين الثنائي حيث تتولّى هي عادةً مشاركة مثل هذه اللحظات مع الجمهور.

ومن الممكن أيضًا أن يكون رونالدو يركز على التزاماته المهنية مع نادي النصر السعودي، خاصة مع اقتراب المشاركة مع الفريق في بطولة كأس السوبر في هونغ كونغ، مما قد يقلل من تفاعله العلني المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن الثنائي قد اعتادا على إثارة التكهنات حول علاقتهما، حيث سبق أن أشار رونالدو إلى جورجينا بـ"زوجتي" في مناسبات سابقة مثل حفل جوائز غلوب سوكر في دبي في ديسمبر 2024، مما يوحي بأن علاقتهما قوية بغض النظر عن التفاعل العلني المباشر.

في النهاية، غياب تعليق مباشر من رونالدو لا يعني بالضرورة عدم تفاعله مع الحدث، بل قد يكون خيارًا شخصيًا لإبقاء التركيز بشكل أكبر على جورجينا في هذه اللحظة.