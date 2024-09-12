مدرب رابيد بوخارست يتحدى الزمالك بتصريحات نارية

كشف ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق رابيد بوخارست الروماني، عن مفاجأة بشأن الغابوني أرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي السابق، الذي أعلن نادي الزمالك وصول البطاقة الدولية له بعد التوقيع معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

كان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق عبر حسابه الرسمي توقيع اللاعب على اتفاقية تعاقد وكذلك وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، كتأكيد لموقف الزمالك القانوني بشأن الحصول على خدمات بوبيندزا.

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وقال سوموديكا في تصريحات لـ"إرم نيوز": "بوبيندزا سيستقل الطائرة اليوم متجهًا إلى رومانيا من أجل التوقيع على عقود انضمامه لنادي رابيد بوخارست".

وتابع: "أنهينا اتفاقنا مع اللاعب، وننتظره اليوم من أجل اجتياز الكشف الطبي، وتوقيعه على الانضمام لصفوف الفريق رسميًا".

وأردف: "ليس من السهل التعاقد مع لاعب كرة قدم كهذا إلى هنا، بوبيندزا لاعب كبير وله اسم في كرة القدم".

وذكر سوموديكا: "بوبيندزا لم يوقع على أي عقود، الجميع يتحدث عن توقيعه للزمالك، هذا لم يحدث إطلاقًا، هناك فرق كبير بين التوقيع الرسمي والاتفاقية. التوقيع هو التوقيع، الأمر معروف للجميع".

واختتم مدرب رابيد بوخارست تصريحاته قائلا: "إذا كان اللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه للزمالك، لماذا يتحدثون معه عن زيادة في العقد وبعض الامتيازات الأخرى؟ الأمر محسوم، بوبيندزا لم يوقع للزمالك، واللاعب يتجه إلى رومانيا من أجل إتمام التعاقد مع رابيد بوخارست".