ميسي يكسر لعنة شاكيرا

كسر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب التانغو، لعنة المطربة الكولومبية شاكيرا، والتي أحيت حفلًا خلال نهائي بطولة "كوبا أمريكا 2024"، بين شوطي مباراة الأرجنتين وكولومبيا، التي جمعت المنتخبين، فجر الاثنين، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل المباراة كان هناك تخوف على "التانغو" من وجود شاكيرا، حيث تعد نذير شؤم على ميسي والأرجنتين كونها هي من أحيت حفل ختام نهائي كأس العالم 2014.

وخسرت الأرجنتين فرصة التتويج بمونديال 2014 في البرازيل بهزيمتها في النهائي أمام ألمانيا بهدف دون رد.

ولكن هذه اللعنة كسرت أمس، وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، والـ 16 في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على كولومبيا بهدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 (الشوط الإضافي الثاني).

وأدت شاكيرا بعض أغانيها المميزة وأبرزها "بونتيريا"، الأغنية الرسمية لكوبا أمريكا 2024.

وكانت صافرة بداية المباراة تأجلت لمدة ساعة ونصف الساعة بسبب أعمال الشغب والاشتباكات بين الجماهير والأمن، نتيجة اقتحام عدد من الجماهير المدرجات دون تذاكر.

وتوجت الأرجنتين مشوارها الرائع في النسخة الحالية، حيث حققت الفوز في 5 مباريات من أصل 6، دون أن تهتز شباكها؛ ما منح حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، لقب أفضل حارس في البطولة.

كما نجحت في تحقيق الانتصار، رغم إصابة نجمها وقائدها ليونيل ميسي، في الدقيقة الـ64 وخروجه باكيًا.

ويأتي أحدث ألقاب الأرجنتين بعد فوزها بكأس العالم 2022، وكأس كوبا أمريكا 2021، ليمنح ليونيل ميسي نهاية مثالية لِما يحتمل أن تكون آخر بطولاته الدولية.

وبالفوز بكأس كوبا أمريكا، فكت الأرجنتين شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب مع الأوروغواي (15) التي حلت ثالثة في هذه البطولة بفوزها على كندا 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 2-2)، السبت.