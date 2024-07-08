ليفربول يحسم مستقبل صلاح وفان دايك وأرنولد

كشفت صحيفة "ميرور" أن نادي ليفربول حسم موقفه بشأن مستقبل ثلاثي الفريق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر-أرنولد، خاصة مع تبقي عام في عقودهم.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن مستقبل صلاح وفان ديك وترينت ألكساندر-أرنولد، غير مؤكد في أنفيلد، إذ تنتهي عقود الثلاثي في الصيف المقبل؛ ما يعني أن النافذة الحالية تمثل فرصة النادي الأخيرة لكسب رسوم كبيرة مقابل رحيلهم.

ووفقًا للصحيفة "لن يفرط ليفربول في صلاح أو فان ديك أو أرنولد في المستقبل القريب".

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد هيوز، مدير نادي ليفربول الإنجليزي، قوله إن المحادثات الجارية بشأن أي عقود جديدة هي أمور خاصة، لكنه أكد أن جميع اللاعبين سيظلون ملتزمين تجاه ليفربول.

وأضاف: "همنا الوحيد حاليًّا هو الالتزام الكامل من قِبل هؤلاء اللاعبين، ونحن على قناعة تامة بأن هذه هي الحال".

ومن المتوقع أن يكون صلاح أول من يعود إلى ليفربول للاستعداد للموسم الجديد، حيث مُنح عطلة مطولة بعد مشاركته في المباريات الدولية مع منتخب مصر.

وفي الوقت نفسه، لن يعود أرنولد وفان ديك سريعًا، إذ لا يزال الثنائي يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024، وسيلتقي كل منهما الآخر في الدور نصف النهائي بعد تأهل إنجلترا وهولندا، مساء الأربعاء.

يذكر أن فان دايك كان خاض 48 مواجهة مع الريدز، بكل المسابقات، خلال الموسم المنصرم، إذ سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

في المقابل، شارك صلاح في 44 مواجهة مع ليفربول، خلال موسم 22023-24، بجميع المسابقات، إذ أحرز 25 هدفًا، وصنع 14.