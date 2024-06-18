لحظة إصابة مبابي القوية في الأنف (فيديو وصور)
أصبحت إصابة كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، في صدارة المشهد ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.
وافتتح منتخب فرنسا مشواره بالبطولة القارية بالفوز على النمسا بنتيجة 1-0 مساء الاثنين في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وتعرض النجم المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية في الأنف إثر التحام مع كيفين دانسو مدافع منتخب النمسا قبل دقائق من نهاية المباراة.
وخرج مبابي متأثرًا بالإصابة قبل مغادرته إلى مستشفى مجاور لملعب اللقاء للخضوع لفحوصات شاملة.
ودار جدل واسع حول الحالة الصحية لقائد منتخب فرنسا بعد الإصابة التي تعرض لها وإمكانية خضوعه لعملية جراحية قد تهدد استكماله لمشوار اليورو.
واعترف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عقب نهاية اللقاء مباشرة بأن مبابي يشكو من آلام قوية في الأنف والوضع ليس جيدًا.
وظهرت تطورات جديدة تخص حالة مبابي الصحية بعد تصريحات فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأن اللاعب لن يحتاج لإجراء عملية جراحية في الأنف.
ويخوض منتخب فرنسا منافسات المجموعة الرابعة بجانب منتخبات هولندا وبولندا والنمسا.