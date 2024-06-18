لحظة إصابة مبابي القوية في الأنف (فيديو وصور)

وتعرض النجم المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية في الأنف إثر التحام مع كيفين دانسو مدافع منتخب النمسا قبل دقائق من نهاية المباراة.

وخرج مبابي متأثرًا بالإصابة قبل مغادرته إلى مستشفى مجاور لملعب اللقاء للخضوع لفحوصات شاملة.