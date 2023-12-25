شبح الإيقاف يلاحق ثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد
أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" بأن شبح الإيقاف يلاحق عددا من لاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي.
وستدخل العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات الجولة الـ19 في حالة توتر بسبب إمكانية حصول عدد من اللاعبين على البطاقة الخامسة؛ ما يعني الغياب عن مباريات الجولة التالية.
وتنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على غياب اللاعب مباراة واحدة حال حصوله على 5 بطاقات صفراء، وبحسب الصحيفة فإن القاعدة سارية فقط في النصف الأول من الموسم.
وهذا يعني أنه بعد انتهاء مباريات الجولة الـ19، فإن أي لاعب يحصل على الإنذار الخامس لن يتعرض للإيقاف.
ومع ذلك، إذا وصل لاعب إلى حد الحصول على 10 بطاقات صفراء خلال الموسم فسيتم إيقافه مباراتين.
وتبدأ الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي غدا الثلاثاء بـ5 مباريات تشمل مواجهة نيوكاسل ونوتنغهام فورست، وشيفيلد يونايتد أمام لوتون تاون، وبورنموث أمام فولهام، وبيرنلي أمام ليفربول، ومانشستر يونايتد أمام أستون فيلا.
ويوم الأربعاء يلعب تشيلسي أمام كريستال بالاس، وبرينتفورد مع ولفرهامبتون، وإيفرتون أمام مانشستر سيتي.
وحصل واتارو إندو لاعب ليفربول على أربع بطاقات صفراء، وإذا حصل على بطاقة صفراء أمام بيرنلي، فسيتم استبعاده من مواجهة نيوكاسل
كمل حصل داروين نونيز على أربع بطاقات صفراء ويجب أن يبدأ في بيرنلي، مع استمرار غياب ديوغو غوتا يحتاج الريدز إلى نونيز لتجنب أي مشاكل.
وبالمثل، سيطلب مانشستر يونايتد من لوك شاو الحفاظ على هدوئه أمام أستون فيلا بعدما حصل على 4 بطاقات صفراء في 8 مشاركات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وليفربول ومانشستر يونايتد ليسا الناديين الوحيدين القلقين من البطاقات، فقد حصل بن وايت مدافع آرسنال على 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة ويستهام على ملعب الإمارات ثم فولهام.
ولدى توتنهام ثلاثة معرضون لخطر الإيقاف هم: كريستيان روميرو، وبابي سار، وديغان كولوسيفسكي.
ويفتقد تشيلسي رحيم ستيرلنغ وكول بالمر أمام كريستال بالاس؛ إذ حصل كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة في الدوري الإنجليزي.