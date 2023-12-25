شبح الإيقاف يلاحق ثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد

أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" بأن شبح الإيقاف يلاحق عددا من لاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وستدخل العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات الجولة الـ19 في حالة توتر بسبب إمكانية حصول عدد من اللاعبين على البطاقة الخامسة؛ ما يعني الغياب عن مباريات الجولة التالية.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على غياب اللاعب مباراة واحدة حال حصوله على 5 بطاقات صفراء، وبحسب الصحيفة فإن القاعدة سارية فقط في النصف الأول من الموسم.