شهد اليوم الثامن من أولمبياد باريس 2024، تألقا فرنسا لافتا وذلك بعدما حصد الرياضيون الفرنسيون 9 ميداليات جديدة بالتمام والكمال من بينها 3 ذهبيات، في يوم هو الأكثر "نجاعة" للبلد المستضيف منذ بداية الألعاب.

وخطف السباح ليون مارشان الأضواء في اليوم الثامن بتتويجه بذهبية رابعة له في باريس، ليساهم في عودة فرنسا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب العام للميداليات فيما واصلت الصين الصدارة بعدما أضافت 7 ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان.

ويشار إلى أن الرياضة العربية غابت من جديد عن منصات التتويج لتكتفي حتى الآن بفضية التونسي فارس الفرجاني والمصري محمد السيد وكلاهما في المبارزة.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية منافسات اليوم الثامن:

الصين (31 ميدالية –13 ذهب، 9 فضة، 9 برونز)

فرنسا (36 ميدالية – 11 ذهب، 12 فضة، 13 برونز)

أستراليا (22 ميدالية – 11 ذهب، 6 فضة، 5 برونز)

الولايات المتحدة (37 ميدالية – 9 ذهب، 18 فضة، 16 برونز)

بريطانيا (27 ميدالية – 9 ذهب، 10 فضة، 8 برونز)

اليابان (18 ميدالية – 8 ذهب، 4 فضة، 6 برونز)

كوريا الجنوبية (16ميدالية – 7 ذهب، 5 فضة، 4 برونز)

إيطاليا (17 ميدالية – 5 ذهب، 8 فضة، 4 برونز)

هولندا (9 ميداليات 4 ذهب – 3 فضة، 2 برونز)

كندا (3 ميداليات – 3 ذهب، 2 فضة، 6 برونز)