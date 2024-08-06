حدد الجهاز الفني لريال مدريد أسماء اللاعبين الذين سينفذون الضربات الثابتة وركلات الجزاء خلال مباريات الفريق للموسم المقبل.

ووفق ما نشرته تقارير إخبارية قريبة من الفريق الملكي، استقر الرأي بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومساعديه على أن يكون النجم الجديد كيليان مبابي هو من يتولى تنفيذ الركلات الحرة المباشرة القريبة من مرمى الخصم.

وانتقل النجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما إلى ريال مدريد في يونيو الماضي، وتم تقديمه رسميا لجماهير النادي في 16 يوليو في حفل أسطوري تابعه أكثر من 80 ألف مشجع مدريدي.

وقالت تقارير إخبارية إن مبابي سيعهد له تسديد الركلات الحرة المباشرة فيما حدد الجهاز الفني أسماء وترتيب اللاعبين الذين سيتولون تنفيذ الكرات الثابتة من ركلات خطأ أو ركنيات وذلك بحسب موقعها من الملعب.

وسيكون أردا غولر، النجم التركي الواعد ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي وجود بيلنغهام ودافيد ألابا هم الأوائل على تسديد الكرات الثابتة في ريال مدريد خلال مباريات الفريق للموسم المقبل.

وبخصوص ركلات الجزاء، استقر رأي الإيطالي أنشيلوتي عن أن يتم تكليف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بتنفيذها كخيار أول فيما لم يتم الإعلان عن ترتيب منفذي ركلات الجزاء في حال غياب جونيور أو خروجه أثناء المباراة.

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وكان ريال مدريد خاض مواجهتين وديتين خلال جولته التحضيرية في الولايات المتحدة وخسر المباراة الأولى أمام ميلان الإيطالي (1 ـ 0) والثانية (2 ـ1) قبل أن يواجه تشيلسي الإنجليزي غدا الأربعاء في ختام جولته.

ويبدأ الفريق الملكي الموسم المقبل بمواجهة أتالانتا الإيطالي ضمن كأس السوبر الأوروبي وذلك يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري في فرصوفيا.