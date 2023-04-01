مباراة ودية تتحول إلى مشاجرة عنيفة بين اللاعبين (فيديو)

تحولت مباراة أكاديمية بورنموث مع فريق أكاديمية عالمي إلى حالة من الفوضى بسبب شجار عنيف بين اللاعبين في مباراة ودية.

وخرجت الأمور عن السيطرة بسلسلة من المخالفات العنيفةُ، وشمل ذلك بعض اللكمات القوية لسبب غير مفهوم.

ولم يكن مفاجئًا أن بعض التدخلات الوحشية تركت اللاعبين يتألمون من شدة الضربات، حيث تعرضت مجموعتا اللاعبين للعديد من اللكمات.