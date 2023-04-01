مباراة ودية تتحول إلى مشاجرة عنيفة بين اللاعبين (فيديو)
تحولت مباراة أكاديمية بورنموث مع فريق أكاديمية عالمي إلى حالة من الفوضى بسبب شجار عنيف بين اللاعبين في مباراة ودية.
وخرجت الأمور عن السيطرة بسلسلة من المخالفات العنيفةُ، وشمل ذلك بعض اللكمات القوية لسبب غير مفهوم.
ولم يكن مفاجئًا أن بعض التدخلات الوحشية تركت اللاعبين يتألمون من شدة الضربات، حيث تعرضت مجموعتا اللاعبين للعديد من اللكمات.
وانتقد المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي سلوك اللاعبين، وقال أحدهم: "محظوظ لم تنكسر سيقان".
وقال آخر مازحا: "مباراة ودية لطيفة".
وأضاف ثالث: "هذه ليست مباراة كرة قدم، هذه مباراة "WWE Royal Rumble".
وGaruda Select هو برنامج يختار النجوم الإندونيسيين تحت سن 17 عامًا ويجلبهم للتدريب في أكاديمية لوبورو في إنجلترا جنبًا إلى جنب مع المواهب من جميع أنحاء العالم.
ثم يتنافسون مع فرق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا وإيطاليا على أمل أن يتم تسجيلهم من قبل الأندية المحترفة وكذلك بناء صورة ومعايير المنتخب الوطني.
والبرنامج في موسمه الخامس ويعرض بعض أفضل اللاعبين الشباب في البلاد في مواجهة فرق الأكاديمية الإنجليزية.