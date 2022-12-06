مسلي آل معمر ساخرًا: من يصدق أن نادي النصر يتم تغريمه بسبب "وينه كسرنا عينه"؟

قام مسلي آل معمر، رئيس نادى النصر بالسخرية من أحد القرارات السابقة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، والتي تفيد بتغريم ناديه بسبب ترديد الجماهير لأهزوجة "وينه، كسرنا عينه" في مباراة النصر أمام الشباب بدوري روشن للمحترفين.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قررت في وقت سابق تغريم النصر مبلغ 92,500 ريال لاستخدام جماهيره هتافات مسيئة لخالد البلطان رئيس الشباب، وذلك بسبب الشكوى التي تقدمت بها إدارة الشباب ضد نادي النصر، بسبب هذه الهتافات المسيئة.

ونشر رئيس النصر بحسابه الشخصي على "تويتر" مقطع فيديو، لقائد مشجعي منتخب البرازيل "تومير سافويا" وهو يردد الأهزوجة ذاتها وكتب عليها قائلا "وينه كسرنا عينه، أهزوجه ظريفة، أصبح العالم يتناقلها، من يصدق أن نادي النصر تم تغريمه بسببها؟".