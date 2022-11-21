أهداف مباراة إنجلترا وإيران (فيديو)

أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما 3/0 على منافسه منتخب إيران في المباراة التي تجمع المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

ووضع جود بيلينغهام الأسود الثلاثة في المقدمة بهدف من ضربة رأس مستغلا كرة عرضية من لوك شاو.