أهداف مباراة إنجلترا وإيران (فيديو)
أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما 3/0 على منافسه منتخب إيران في المباراة التي تجمع المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
ووضع جود بيلينغهام الأسود الثلاثة في المقدمة بهدف من ضربة رأس مستغلا كرة عرضية من لوك شاو.
وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 43 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وسجل رحيم سترلينغ الهدف الثالث في الدقيقة 45+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من هاري كين.
وعاد بوكايو ساكا وسجل الهدف الثاني والرابع لإنجلترا بطريقة رائعة في الدقيقة 62 قبل أن يسجل مهدي طاري أول أهداف إيران في الدقيقة 65.
وسجل ماركوس راشفورد خامس أهداف إنجلترا في الدقيقة 71.
وعمق البديل جاك غريليش جراح إنجلترا بتسجيل الهدف السادس لإنجلترا في الدقيقة 90.
وسجل مهدي طارمي هدفا من ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وهذه أول مواجهة بشكل رسمي أو ودي بين إنجلترا وإيران.
وتضم المجموعة أيضا منتخبي ويلز والولايات المتحدة.
وسيلعب المنتخب الإنجليزي مع الولايات المتحدة يوم 25 نوفمبر، ثم مع ويلز يوم 29 نوفمبر.
وأقيمت المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمس الأحد بفوز الإكوادور 2/0 على قطر.