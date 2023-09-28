خلاف بين فينيسيوس جونيور وأنشيلوتي خلال مباراة ريال مدريد ولاس بالماس (فيديو)

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني من عمر اللقاء، بينما تعرض النمساوي ديفيد ألابا لإصابة اضطرته لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وخلال أحداث المباراة، التقطت الكاميرات خلافا بين أنشيلوتي وفينيسيوس جونيور خلال سير اللقاء.

وقال أنشيلوتي لفينيسيوس في الفيديو المتداول: "عليك أن تلعب بحرية أكبر"، ليرد فينيسيوس: "ماذا تريدني أن أفعل؟ ثم يشير إلى تنظيم الفريق داخل الملعب".

ثم قال أنشيلوتي مرةً أخرى في وقت لاحق: "لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة، لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة".