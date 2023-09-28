خلاف بين فينيسيوس جونيور وأنشيلوتي خلال مباراة ريال مدريد ولاس بالماس (فيديو)
التقطت كاميرا مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، التي أقيمت أمس الأربعاء في المرحلة السابعة لمسابقة الدوري الإسباني وفاز بها الريال 2/0، وجود خلاف بين أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي، ولاعبه فينيسيوس جونيور.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني من عمر اللقاء، بينما تعرض النمساوي ديفيد ألابا لإصابة اضطرته لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول.
وخلال أحداث المباراة، التقطت الكاميرات خلافا بين أنشيلوتي وفينيسيوس جونيور خلال سير اللقاء.
وقال أنشيلوتي لفينيسيوس في الفيديو المتداول: "عليك أن تلعب بحرية أكبر"، ليرد فينيسيوس: "ماذا تريدني أن أفعل؟ ثم يشير إلى تنظيم الفريق داخل الملعب".
ثم قال أنشيلوتي مرةً أخرى في وقت لاحق: "لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة، لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة".
واستعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه لاس بالماس أمس الأربعاء.
وافتتح الريال التسجيل عن طريق براهيم دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54.
وبذلك، تمكن ريال مدريد من مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل من خسارة الفريق القاسية 1 - 3 أمام مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، في المرحلة الماضية للبطولة.
وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد لاس بالماس، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).