أعلن الإتحاد المنستيري، وصيف بطل الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024 تعاقده رسميا مع المدرب محمد الساحلي حتى يونيو 2026 خلفا للأسعد الشابي بحسب ما أعلن مسؤولو النادي اليوم الإثنين.

وقدم الاتحاد المنستيري، الذي سيخوض مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، مدربه الجديد الذي يخوض أول تجربة تدريبية له في الدوري التونسي بعدما قضى الجزء الأكبر من مسيرته في أوروبا وتحديدا في الدوري النمساوي.

وسبق لمحمد الساحلي (46 عاما) الإشراف على تدريب نادي فلسبورغرغر النمساوي لفترة قصيرة سنة 2019 ثم واصل العمل كمدرب مساعد إلى غاية سنة 2021 وشارك معه في مسابقة الدوري الأوروبي.

وبدأ الساحلي مشواره التدريبي كمدرب للفئات السنية لنادي سالزبورغ بين 2009 و 2015 قبل يخوض تجارب فنية أخرى مع نادي غروديغ ثم الفريق الثاني لنادي ستروم غراتز في النمسا أيضا

وفي سنة 2018 و2019 عمل الساحلي ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب النمسا لأقل من 16 و19 سنة.

ويواجه الاتحاد المنستيري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا نادي "آس بي سي" التشادي و في حال التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني سيلتقي الفائز من مواجهة مولودية الجزائر وتانجا الليبيري.

يشار إلى أن الاتحاد المنستيري فرط في نجمه وقائده، الحارس الدولي بشير بن سعيد الذي أمضى الشهر الماضي عقدا مع الترجي التونسي حتى يونيو 2027.