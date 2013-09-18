ضغوط سياسية منحت قطر استضافة كأس 2022

برلين- قال سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأربعاء إن الاتحاد تعرض لضغوط سياسية اوروبية من أجل منح قطر حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

وصوت أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لصالح منح قطر حق تنظيم نهائيات 2022 قبل ثلاث سنوات وقال بلاتر إن سياسيين اوروبيين بارزين لعبوا دورا في هذا القرار.

ونقلت صحيفة دي تسايت الألمانية عن بلاتر قوله ردا على سؤال حول وجود ضغوط سياسية قبل التصويت ”بالتأكيد نعم.. كانت هناك تأثيرات سياسية مباشرة. نصح رؤساء حكومات اوروبية أعضاء الفيفا بالتصويت لصالح قطر بسبب المصالح المالية الكبيرة مع هذه الدولة.“

وقد تحدث الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في وقت سابق عن أنه تناول العشاء مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومع رئيس وزراء قطر قبل التصويت إلا أنه نفى أن يكون ساركوزي طلب منه التصويت لصالح قطر.

ويحيط بالبطولة الكثير من الجدل في الوقت الراهن بعد أن طالب كثيرون بنقلها إلى مكان اخر كما أن بلاتر قال في وقت سابق أيضا إنه من الخطأ تنظيم البطولة في قطر خلال الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الدولة الخليجية في هذه الفترة إلى ما يزيد على 40 مئوية.