النصر يصعق شباب الأهلي ويتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا
اقتنص فريق النصر السعودي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره شباب الأهلي دبي، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في ملحق التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسجل أندرسون تاليسكا لاعب النصر الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا ركنية من الجهة اليسرى.
وجاء هدف تعادل شباب الأهلي عن طريق يحيى الغساني بعد اختراق رائع لدفاع النصر من دبور والتمرير إلى "الغساني" الذي سدد في الشباك الخالية بالدقيقة 18، وأحرز التعادل للفريق الإماراتي.
ثم جاء الهدف الثاني لشباب الأهلي مع بداية الشوط الثاني عن طريق "الغساني"، الذي توغل داخل منطقة عمليات النصر وسجل ببراعة في الشباك.
ومع الدقيقة 88، تعادل للنصر السعودي، سلطان الغنام من رأسية رائعة بعد عرضية من الجهة اليسرى.
ولكن مع الدقيقة 95 اقتنص تاليسكا هدفًا قاتلاً برأسية رائعة.
وفي الدقيقة 69 سجل بروزوفيتش الهدف الرابع للنصر السعودي.
وبهذه النتيجة، تأهل فريق النصر للمشاركة بمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى 4 أندية.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد حدد، يوم الخميس المقبل، موعدًا لسحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.