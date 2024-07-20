لقد ترك يوسين بولت بصمة لا تمحى في تاريخ الألعاب الأولمبية؛ إذ حقق العداء الجامايكي الأسطوري إنجازات مذهلة رسخت مكانته كواحد من أعظم الرياضيين على مر العصور.

واعتزل بولت، من ألعاب القوى في بطولة العالم عام 2017 في لندن.

ومع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، دعونا نستعرض إرث بولت الأولمبي الاستثنائي.

الميداليات الأولمبية

خلال مسيرته، شارك بولت في ثلاث نسخ من الألعاب الأولمبية: بكين 2008، ولندن 2012، وريو 2016. خلال هذه المنافسات، فاز بما مجموعه ثماني ميداليات ذهبية؛ مما يظهر هيمنته المطلقة على المضمار:

بكين 2008:

ميدالية ذهبية في 100 متر.

ميدالية ذهبية في 200 متر.

ميدالية ذهبية في سباق التتابع 4x100 متر.

لندن 2012:

ميدالية ذهبية في 100 متر.

ميدالية ذهبية في 200 متر.

ميدالية ذهبية في سباق التتابع 4x100 متر.

ريو 2016:

ميدالية ذهبية في 100 متر.

ميدالية ذهبية في 200 متر.

ميدالية ذهبية في سباق التتابع 4x100 متر (ملاحظة: في عام 2017، تم تجريد الفريق الجامايكي من هذه الميدالية بسبب إقصاء أحد أعضائه).

الأرقام القياسية الأولمبية

لم يجمع بولت مجموعة مبهرة من الميداليات فحسب، بل حطم أيضًا العديد من الأرقام القياسية الأولمبية:

100 متر (بكين 2008): رقم قياسي أولمبي بزمن قدره 9.69 ثانية.

200 متر (بكين 2008): رقم قياسي أولمبي وعالمي بزمن قدره 19.30 ثانية.

100 متر (لندن 2012): رقم قياسي أولمبي بزمن قدره 9.63 ثانية.

4x100 متر تتابع (لندن 2012): رقم قياسي عالمي وأولمبي بزمن قدره 36.84 ثانية.

الإنجازات والإرث

يعد بوت هو الرياضي الوحيد في التاريخ الذي فاز بسباقي 100 متر و200 متر في ثلاث دورات أولمبية متتالية، وقدرته على كسر الأرقام القياسية وشخصيته المذهلة جعلتاه أيقونة في عالم الرياضة.

وبعيداً عن إنجازاته على المضمار، يُعرف بولت أيضًا بأسلوبه المميز ووضعيته الشهيرة "Lightning Bolt"، والتي أصبحت رمزًا للتميز والثقة، ويتجاوز تأثيره عالم ألعاب القوى؛ إذ يلهم الملايين من الأشخاص حول العالم.

وبولت مشهور عالميًا بهذه الحركة المميزة، حيث يميل إلى الوراء ويشير بيده إلى أعلى، وكان دوما يقف على تلك الشاكلة بعد فوزه بميداليات ذهبية وتحقيقه أرقامًا قياسية عالمية.

ترك يوسين بولت بصمة لا تمحى على الألعاب الأولمبية ورياضة ألعاب القوى، ويشهد إرثه المكون من ثماني ميداليات ذهبية وعدة أرقام قياسية على عظمته وروحه التنافسية.