جون سينا يكشف سر متابعته لأكثر من 800 ألف حساب على "إكس"

صدم المصارع الأمريكي الأسطوري جون سينا، عشاقه بقرار اعتزاله نهائيًّا والابتعاد عن عالم WWE خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار جون سينا، صاحب الـ16 لقبًا في بطولة العالم بالمصارعة الحرة، على هامش عرض money in the bank 2024، فجر يوم الأحد.

وبعد إعلانه ظلت الجماهير تردد هتافات "شكرًا لك سينا". وقال المصارع الأمريكي ​​للجماهير: "شكرًا لكم على السماح لي باللعب لسنوات عديدة".

وجاء الأمر الأكثر غرابة بالنسبة للمشجعين هو اهتمام جون سينا على عكس كثير من المصارعين الآخرين بعالم السوشال ميديا، فهو لا يزال يتابع أكثر من 800,000 شخص على منصة "إكس"، وهو ما أثار حيرة وتساؤل الجمهور.

وفي تصريحات سابقة له مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال جون سينا عن سبب متابعته هذا الكم الكبير من المتابعين: "السبب الذي يجعلني أريد متابعة الجميع هو أنني أريد أن أسمع من الجميع، تحصل على آراء الجميع، ومن خلال ذلك يمكنك تكوين آرائك الخاصة، يجب أن أكون صادقًا، هناك الكثير من الآراء السلبية على المنصة، أريد أن أتعرض لكل ذلك، أنا شخص فضولي، ولا أريد أبدًا أن أفقد فضولي في الحياة".

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في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية فعاليات money in the bank 2024، قال جون سينا إنه قرر الاعتزال خلال العام المقبل في 2025، مشيرًا إلى أنه أخطر المسؤولين في اتحاد WWE بذلك في وقت سابق.

وأضاف أن اتحاد المصارعة الحرة وافق على طلبه، لكنهم اشترطوا أن يحددوا هم الوقت المناسب لاعتزالي، وبعدها اختاروا عام 2025.

وتابع: "سأكون موجودًًا على مدار العام المقبل بالكامل من يناير إلى ديسمبر، سأحاول الظهور من 30 إلى 40 مرة".

واختتم: "هدفي الآن هو الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الـ17، ولكن الأمر يتطلب مجهودًا كبيرًا وأمامي العديد من الفرص، سواء في رويال رامبل أو غرفة الإقصاء أو حتى نزال الحقيبة".