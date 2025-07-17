سبالينكا تحسم موقفها من المشاركة في بطولة مونتريال للتنس

أعلن الاتحاد الكندي للتنس أن المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا قررت عدم المشاركة في بطولة مونتريال التي تمثل استعدادا لبطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإرهاق.

ويأتي قرار اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء (27 عاما) بالغياب عن بطولة كندا المفتوحة التي تقام في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 7 أغسطس، بعد ظهورها في قبل النهائي في بطولتي ويمبلدون وبرلين، وبعد خسارتها في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

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وقالت سبالينكا في بيان صادر عن الاتحاد الكندي للتنس: "أتطلع إلى بدء موسم البطولات على الملاعب الصلبة في أمريكا الشمالية، ولكن من أجل منح نفسي أفضل فرصة للنجاح هذا الموسم، قررت أنه من مصلحتي تجنب بطولة مونتريال".

وأضافت: "سأفتقد جمهوري الكندي الرائع، لكنني أتطلع بالفعل لرؤيتكم جميعا العام المقبل. شكرا لتفهمكم ودعمكم، فهذا يعني لي الكثير".

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وقال الاتحاد الكندي للتنس أيضا إن اللاعبة الإسبانية المصنفة العاشرة عالميا باولا بادوسا التي أعلنت هذا الأسبوع أنها تعاني من إصابة جديدة في الظهر، انسحبت من البطولة.