3 مزايا مهمة.. لماذا يرغب النصر في التعاقد مع جواو فيليكس؟

في إطار سعيه المتواصل لتدعيم صفوفه بنجوم الصف الأول، يضع نادي النصر السعودي اللاعب البرتغالي جواو فيليكس ضمن أهدافه الرئيسة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ورغم ارتباط اسم "العالمي" بعدة نجوم كبار، مثل: رافائيل لياو وأليخاندرو غارناتشو، إلا أن فيليكس يبرز كخيار واقعي ومثالي لأسباب عديدة.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، أكدت أن النصر يقترب من التوصل لاتفاق لضم جواو فيليكس، لاعب تشيلسي، مقابل 44 مليون جنيه إسترليني (حوالي 50.37 مليون يورو).

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وكان فيليكس على أعتاب العودة إلى نادي بنفيكا البرتغالي بعد رحلة غير موفقة في عدة أندية أوروبية كبيرة، مثل: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وتشيلسي، وميلان.

لكن يبدو أن النصر أدرك إمكانية التعاقد مع اللاعب البرتغالي الذي كان من أبرز المواهب الشابة قبل سنوات، من أجل دعم خط الهجوم الذي يضم مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو.

الإجادة في مراكز الهجوم

ستسهم بالتأكيد خبرة جواو فيليكس بشكل كبير في تعزيز قدرات هجوم النصر على عدة مستويات، فهو لاعب يمتلك خبرة واسعة في البطولات الأوروبية الكبرى، مثل: الإسباني والبرتغالي ودوري أبطال أوروبا؛ ما يجعله قادرًا على التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى بثقة واحترافية.

بفضل قدرته على اللعب في مختلف مراكز الهجوم، يستطيع جواو تقديم حلول متنوعة للفريق سواء كصانع ألعاب، مهاجم ثانٍ، أو حتى جناح، هذا التنوع سيسمح للمدرب جورجي جيسوس باستخدامه بمرونة تكتيكية حسب حاجة كل مباراة، وسيزيد حيوية هجوم النصر ويجعل اختراق دفاعات الخصوم أسهل.

كما أن أسلوب لعب فيليكس المبني على الذكاء في التحرك والتسديد وصناعة الفرص سيمنح النصر ميزة إضافية في بناء الهجمات وإنهائها، وخاصة مع وجود أسماء هجومية بحجم كريستيانو رونالدو، حيث يمكن أن يشكل الثنائي البرتغالي نقطة قوة قادرة على إحداث الفارق في المباريات الحاسمة.

وخلال موسم 2023/2024 مع برشلونة (معارًا من أتلتيكو مدريد)، لعب فيليكس في الجناح الأيسر، خلال 22 مباراة، وكمهاجم ثانٍ أو خلف المهاجم في 11 مباراة، والجناح الأيمن 5 مباريات، وسجل خلالها 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 44 مباراة بجميع المسابقات.

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انسجام سريع مع رونالدو وجيسوس

بالتأكيد أنَّ عامِلَي اللغة والثقافة بين جورجي جيسوس والأسطورة كريستيانو رونالدو سيشكلان أداة مهمة في سرعة اندماج جواو في المجموعة.

وسبق لجواو فليكس اللعب إلى جانب رونالدو في منتخب البرتغال، لكن اللاعب الشاب خرج من حسابات المنتخب البرتغالي مؤخرًا بسبب تراجع مستواه.

لكن رونالدو سبق أن امتدح جواو بقوله: "فيليكس موهبة استثنائية، هو المستقبل"، وبالتأكيد وجود هذا الرابط سيخلق بيئة مريحة للاعب ويزيد قدرته على التألق بسرعة في دوري روشن للمحترفين.

ويشتهر رونالدو بقدرته على الحسم وتسجيل الأهداف، بينما يمتاز فيليكس بصناعة الفرص، والتحرك الذكي، وتغيير مراكز الهجوم، هذا التكامل يتيح تشكيل ثنائي متنوع الحلول ويصعّب مهمة دفاعات الخصوم في الرقابة الفردية عليهما.

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صفقة ممكنة واقعيًّا

تشكل صفقة انضمام جواو فيليكس للنصر أمرًا واقعيًّا وسهلًا بعيدًا عن صفقات أخرى معقدة كان يسعى لها "العالمي" مثل رافائيل لياو، نجم ميلان، وأليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد، فكلا اللاعبين لا يرغبان في الرحيل للدوري السعودي رغم الإغراءات المالية التي قدِّمت لهما في فترات سابقة، ويفضلان الاستمرار في البطولات الأوروبية.

لكن جواو مؤخرًا تراجعت قيمته السوقية كثيرًا، وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع ميلان، وسجل هدفين فقط في آخر جولتين من الدوري الإيطالي، وقرر ناديه عدم ضمه بشكل نهائي أو تمديد الإعارة، وكان النادي الوحيد الذي يرغب في ضمه هو بنفيكا البرتغالي، ولكن تدخل رونالدو وجيسوس غيَّر بوصلته إلى النصر وبرقم خرافي، وستكون فرصة له لإعادة إحياء مسيرته في الملاعب.