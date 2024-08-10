أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، نيته التصعيد تجاه الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، بسبب ما أسماه إطلاقه "شائعات مخلة بالشرف وترويج روايات وهمية" ضد النادي.

وكان مهيب عبد الهادي قد تحدث في برنامجه عما وصفه بـ"الكارثة" في عقد اللاعب موتيابا، الذي أُعْلِن عن رحيله مؤخرًا عن فريق الزمالك، موضحًا أن عقد اللاعب بيع، وليس إعارة بنية الشراء، ملمحًا لوجود عمولات دُفِعَت في الصفقة.

وكتب أحمد سالم، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت: "بعد أن تخطى بعضهم الحدود المسموحة في النقد، وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح، والادعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين، وهو ما يتنافى تمامًا مع الحقيقة الموثقة بالعقود والمستندات، ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك".

وأضاف: "بناءً على هذا الأمر، فقد تقرر ما يلي: أولًا: تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام في حق المدعو مهيب عبدالهادي الذي اعتاد ترويج روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك، سعيًا وراء التريند، من دون النظر لما تمثله تلك الأفعال من إساءة في حق أكبر قلعة رياضية في مصر، وكانت الطامة الكبرى عندما ادعى بالكذب والضلال وجود عمولات بمبالغ كبيرة في إحدى الصفقات، رغم ما أعلنه النادي بالأرقام".

وتابع البيان: "تكليف المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب بتقديم بلاغ للنائب العام، وإقامة الدعوى القضائية في حق المدعو مهيب عبدالهادي لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك، وإطلاقه شائعات مخلة بالشرف لا يقبلها سوى فاسد أو مخطئ، لذا كان اللجوء إلى منصات قضاء مصر الشامخ هو السبيل لكي يعلم الجميع أنه ليس لدينا سوى الشفافية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء، بعد الفوز على زد في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.