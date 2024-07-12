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رياضة

السجن 9 أشهر لنجم مانشستر يونايتد السابق بسبب قضية إهمال عائلية

ألزم القضاء النجم السابق لفريق الشياطين الحمر بدفع 900 ألف يورو لزوجته السابقة
السجن 9 أشهر لنجم مانشستر يونايتد السابق بسبب قضية إهمال عائلية
باتريس إيفرا (يمين) في إحدى مشاركاته مع المان يونايتد
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 9:14 م

أصدرت محكمة فرنسية حكما يقضي بسجن لاعب مانشستر يونايتد ونجم منتخب فرنسا السابق باتريس إيفرا لمدة عام واحد مع تأجيل التنفيذ المشروط وذلك بعد إدانته في قضية إهمال عائلية وفق ما أعلنته تقارير إخبارية فرنسية اليوم الجمعة.

ووفقا لما أوردته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أدين إيفرا (43 عاما) بقضية إهمال أداء النفقات المستوجبة عليه لفائدة زوجته السابقة، التي أنجب منها طفلين.

وحكمت محكمة الجنايات نانتير الفرنسية على القائد السابق للمنتخب الفرنسي بالسجن لمدة 12 شهرًا مع إيقاف التنفيذ وإخضاعه للمراقبة لمدة سنة بشرط أداء المبالغ المستوجبة عليه والتي قدرتها المحكمة بما يقارب مليون يورو بعنوان  نفقات تم التخلي عنها لفائدة الأسرة، في الفترة ما بين 1 مايو 2021 و28 سبتمبر 2023.

وسيتعين على إيفرا دفع الغرامة المالية لفائدة طليقته وإبنيه لتفادي قضاء العقوبة السجنية.

وخاض إيفرا الجزء الأكبر من مسيرته الكروية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بين عامي 2006 و2014 وتوج بالعديد من الألقاب كان أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2008.

كما لعب مع أولمبيك مرسيليا وموناكو ونيس في فرنسا، ويوفنتوس الإيطالي، أما مع المنتخب الفرنسي فقد لعب إيفرا 81 مباراة بين عامي 2004 و2016.

رياضةمانشستر يونايتدالمنتخب الفرنسي

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