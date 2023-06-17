"لا يهمني".. جافي يثير جدلًا بعد توقيع بيلينغهام لريال مدريد

وقدّم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الجديد جود بيلينغهام، أمس الخميس، حيث أصبح الدولي الإنجليزي ذو الـ19 عامًا لاعبًا بالفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

وبات "بيلينغهام" ثالث صفقات ريال مدريد هذا الصيف، بعد فران غارسيا، وإبراهيم دياز.

وقال جافي خلال حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"عن انضمام بيلينغهام إلى الريال، وارتباط برشلونة بإمكانية ضم مارتين زوبيميندي من ريال سوسيداد: لا يهمني".

وعاد ليكرر: "لدينا في برشلونة العديد من الشباب الأقوياء خرجوا من الأكاديمية، ولدينا فريق رائع، ريال مدريد يوقع مع من يريد، لا يهمني".

وعن وضع برشلونة الذي يعاني من أضرار اقتصادية، وضم ريال مدريد لبيلينغهام، قال جافي: "برشلونة ليس في أفضل لحظاته الاقتصادية في الوقت الحالي.. ولكن أعتقد أنني مسجل بالفعل، وأنا سعيد بذلك".