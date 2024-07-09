ديشامب يرد على اتهامه بتجاهل الهداف التاريخي لفرنسا في يورو 2024

علق ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على الانتقادات التي تلاحقه بسبب خياراته للاعبين الذين عول عليهم حتى الآن في مشوار منتخب الديكة في كأس أمم أوروبا 2024، قائلا "تظل هذه الخيارات تلزمني وأنا المسؤول عنها" وذلك في رده على تجاهل المهاجم أوليفييه جيرود.

وقال ديشامب، قبل أن يصطدم اليوم الثلاثاء بمنتخب إسبانيا في نصف النهائي: "لقد شارك في ثلاث مباريات، كل مدرب له خياراته الفنية واختياراته للتشكيلة الأساسية واللاعبون البدلاء، لدي رؤية فنية يجب اتخاذها وهي تخصني لوحدي".

وأضاف ديشامب الذي يدرب فرنسا منذ 2012: "أوليفييه (جيرود) موجود فيما يتعلق بالوقت الذي يمكن أن يناله في كل مباراة، وهذا ما حصل عليه بالفعل، لم يكن أكثر فعالية من المهاجمين الآخرين في مشاركاته، هناك مقاييس لتشريك اللاعبين حسب أطوار المباراة وحسب المنافس وحسب النتيجة وغيرها."

وأشار مدرب منتخب الديكة إلة أن جيرود لم يكن ناجعا خلال الفترات التي ظهر فيها خلال مباريات يورو 2024 مضيفا أنه قد يكون ورقة هامة خلال مباراة إسبانيا دون أن يوضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالدفع به أساسيا أمام رفاق لامين يامال أم لا.

وحصل جيرود (37 عاما) على 47 دقيقة فقط في مشوار منتخب بلاده في النهائيات حتى الآن، حيث شارك لمدة دقيقة واحدة بديلا لكيليان مبابي أمام النمسا و16 دقيقة أمام هولندا و30 دقيقة أمام بولندا.

وخلال مباراتي أدوار خروج الملغوب أمام كل من بلجيكا في ثمن النهائي والبرتغال في ربع النهائي شاهد المهاجم السابق لأرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي المباراتين كاملتين من مقاعد البدلاء.

ويعد جيرود، الذي سيلعب الموسم المقبل في غالاكسي لوس أنجلس الأمريكي، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 57 هدفا في 136 مباراة.