كشفت تقارير إعلامية عن السبب الرئيس وراء إعلان إبراهيم المهيدب استقالته من رئاسة نادي النصر السعودي.

وقال المهيدب عبر حسابه على منصة "إكس": "من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد يعطل دفة النجاح، لذلك تقديمًا لمصلحة النادي أُقدّم استقالتي، ومتأكد أن الوضع سيتغير للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعمًا لكل من يعمل لخدمة النادي، وبالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

ووفقًا لما ذكره برنامج "ركلة حرة" عبر منصة "إكس"، فإنه "حتى اللحظة رئيس نادي النّصر، إبراهيم المهيدب، في طريقه لتقديم الاستقالة رسميًا، والسبب في ذلك يعود لتفاقم الخلاف مع المدير التنفيذي للنادي رائد إسماعيل، وعدم تجاوبه مع الرئيس".

ويشهد النصر، أجواءً مضطربة منذ الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة المهيدب في تولي مقاليد الأمور في النادي من أجل جلب تعاقدات جديدة، بالإضافة إلى إقالة لويس كاسترو، مدرب الفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ النصر مشواره في النسخة الجديدة من دوري روشن بمواجهة الرائد، الخميس المقبل.