المستثمر الأمريكي يهدد بعدم ضح أموال في خزينة الإفريقي التونسي

أثار المستثمر الأمريكي فيرجي شامبيرز، المدعم الأول للنادي الإفريقي التونسي موجة من التساؤلات في محيط النادي وبين جماهيره بعد منشور جديد على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وغاب فيرجي شامبيرز رجل الأعمال المسلم عن الأضواء في الأشهر القليلة الماضية بعد أن ظهر في صيف 2024 بكونه المستشهر الأول للإفريقي ونجح بالفعل في تخليص النادي من أزمته المالية وديونه الثقيلة.

وخلال موسم 2024 ـ 2025، وبعد خيبة الفريق في تحقيق أي لقب في كرة القدم، وسقوط مجلس الإدارة السابق، أبدى شامبيرز تحفظه في الظهور في مباريات الفريق في بداية الموسم الجاري وسط حديث عن مغادرته نهائيا لتونس واستقراره في إسبانيا.

أخبار ذات علاقة ما طبيعة مرض فيرجي شامبيرز المستثمر في الإفريقي التونسي؟

وواصل شامبيرز تفاعله "عن بعد" مع الأوضاع داخل النادي الإفريقي أو في ما يتعلق بالدوري التونسي إذ شارك اليوم الاثنين على حسابه الرسمي على "إنستغرام" منشورا وجه فيه اتهامات للبنك المركزي التونسي بتعطيل وصول أموال للنادي الإفريقي وفق قوله.

وقال فيرجي شامبيرز: "لا يزال التحويل المالي الموجه إلى النادي الإفريقي معطّلا في البنك المركزي لفترة طويلة بشكل غير معتاد، وهو ما لم يحدث في السابق".

وتساءل رجل الأعمال الأمريكي عمّا إذا كان لهذا التأخير علاقة بـ"وزير رياضة سابق تجمعه علاقة وثيقة بمدير البنك"، ملمّحًا إلى احتمال وجود تدخل (سياسي) أو تأثير خارجي في مسار العملية".

كما لمح إلى أنه قد لا يواصل دعم الإفريقي بسبب ما يجده من تعطيل في صرف الأموال التي يرسلها من الخارج وعرقلة عملية تحويلها دون موجب وعلى غير العادة.

أخبار ذات علاقة مستشار فيرجي شامبيرز يفجّر أزمة ديون جديدة في الإفريقي التونسي

وأثار موقف فيرجي شامبيرز تفاعل جماهير الإفريقي التي لمحت لوجود شبهات حول تعطيل تحويل الأموال مطالبة بتوضيحات رسمية من البنك المركزي التونسي والجهات المسؤولة.

ويستعد النادي الإفريقي لاستضافة النادي الصفاقسي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من الدوري التونسي للمحترفين وذلك من أجل تحقيق الفوز الرابع في المسابقة.