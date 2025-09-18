هل يسقط الهلال السعودي كانسيلو من قائمة الفريق؟

أثار الإعلامي الرياضي خالد الشنيف جدلًا واسعًا بتقديمه اقتراحًا لمسؤولي الهلال السعودي بضرورة إسقاط اسم البرتغالي جواو كانسيلو من قائمة الفريق واقتصار تواجده في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقيد البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه، بسبب الإصابات الكثيرة التي يعاني منها كانسيلو.

وأشار الشنيف خلال برنامج "دورينا غير" إلى أن رفع القائمة لاتحاد الكرة السعودي سيكون في الـ21 من سبتمبر، بالتالي الهلال أمامه وقت لاستبعاد اسم كانسيلو وقيد ليوناردو بدلًا منه، قائلًا: "كانسيلو يلعب في العيادة وليس في الملعب".

وتعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها كانسيلو في مواجهة فريقه أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة هي الرابعة للاعب مع "الزعيم"، إذْ غاب سابقًا لمدة 52 يومًا بسبب تمزق عضلي، ثم مرة ثانية غاب في شهر مارس لمدة 46 يومًا بسبب تمزق عضلة الفخذ، وأيضًا غاب للمرة الثالثة لمدة 8 أيام بسبب إصابة في الساق.

وقال حمد المنتشري في تصريحات تلفزيونية: "كانسيلو لديه سجل مخيف في الإصابات الحقيقية، هو لاعب محترف ولعب في أكبر الأندية، ولكن أيضًا سابقا مع برشلونة ومانشستر سيتي عانى من إصابات عضلية وإصابته خسارة مع الهلال".

وعن إمكانية قيد ليوناردو بدلًا من كانسيلو في قائمة "الزعيم"، شدد المنتشري: "أرى أن الأمر صعب، لأنه لاعب مهم للهلال ومع سيموني إنزاغي يعتمد على الظهيرين في أسلوبه، ولذلك جلب ثيو هيرنانديز أيضًا، هو كمدرب ممكن يجلس مع الجهاز الطبي لحل هذه الإصابات ولكن استبعاده صعب للغاية".

وشدد المنتشري: "إذا الإصابة الأخيرة سيطول وقت علاجها يمكن حينها استبعاده للفترة الشتوية ثم إعادة قيده وقتها".