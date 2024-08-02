أعلن نادي القادسية السعودي صفقة مدوية لتدعيم فريق السيدات في الموسم الجديد 2024 – 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر منصة إكس بيانًا لإعلان التعاقد مع سارة بيورك لاعبة منتخب آيسلندا للسيدات لتدعيم الفريق السعودي في الموسم المقبل.

ووقعت اللاعبة صاحب الـ 33 عامًا لمدة موسم واحد قادمة من نادي يوفنتوس الإيطالي، كما أنها سترتدي القميص رقم 7 في الفريق السعودي.

وتجيد سارة في خط الوسط، ومثلت منتخب بلادها للناشئات والشابات قبل اللعب للمنتخب الأول خلال الفترة بين 2017 إلى 2023.

وتملك الآيسلندية سارة مسيرة رائعة وطويلة دافعت خلالها عن ألوان نادي هوكار للشباب عام 2008، قبل الانتقال إلى بريدابليك في الفترة بين 2009 إلى 2011، ثم تجربة مع روزنغارد السويدي في الفترة بين 2011 إلى 2016.

ولعبت سارة في صفوف فولفسبورغ الألماني بداية من عام 2017 إلى 2020 كما دافعت عن ألوان ليون الفرنسي في الفترة بين 2020 إلى 2022 قبل تجربتها الأخيرة مع يوفنتوس الإيطالي خلال العامين الأخيرين.

وخاضت سارة 136 مباراة على مستوى الأندية بخلاف أنها أكثر من لعب مباريات لمنتخب آيسلندا للسيدات برصيد 145 لقاء وهدافة المنتخب برصيد 24 هدفًا.. وفازت بلقب أفضل لاعبة آيسلندية 7 مرات، وفازت بجائزة أفضل رياضية آيسلندية مرتين وهي أول امرأة تحقق هذا الإنجاز.

وحققت سارة لقب دوري أبطال أوروبا مرتين بجانب الدوري الألماني 4 مواسم بجانب كأس ألمانيا 4 مرات، وأيضًا كأس فرنسا وكأس إيطاليا مرة واحدة لكل منهما.