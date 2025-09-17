الظروف هي من جعلت الاتحاد بطلا.. بدر الصقري يفجر جدلا (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي بدر الصقري جدلا واسعا بحديثه عن الأزمة التي يمر بها نادي الاتحاد السعودي، بعد خسارته مؤخرا أمام منافسه الوحدة الإماراتي في بداية مشاركته بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتلقَّى فريق الاتحاد، مساء الاثنين، خسارةً غير مسبوقةٍ تحت قيادة الفرنسي لوران بلان، الذي يدربه منذ صيف العام الماضي.

وللمرَّة الأولى مع الفرنسي يخسر الفريق في مباراةٍ افتتح أهدافَها، بعدما انقلب تقدمه بهدف على مضيفه الوحدة الإماراتي إلى فوز للأخير بهدفين، 2ـ1، في باكورة جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم "العميد" بواسطة الجناح الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقة 21، على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

وخلال الشوط الثاني، أحرز الجناح كايو كانيدو هدف تعادلٍ للمضيف في الدقيقة 62، وزميله المدافع لوكاس بيمينتا هدف الفوز في الدقيقة 90+8.

ورفعت المباراةُ عدد هزائم الاتحاد مع بلان إلى خمسٍ فقط، من مجموع 43 مباراة، بواقع ثلاثٍ الموسم الماضي، واثنتين هذا الموسم.

وخسِر اتحاد بلان من الهلال وضمك والفتح، لحساب النسخة الماضية من دوري روشن السعودي، والنصر، الشهر الماضي، ضمن كأس السوبر السعودي.

وقال بدر الصقري في تصريحات تلفزيونية: "أنا مؤمن إن الظروف هي من صنعت الاتحاد بطلا الموسم الماضي، والاتحاد العام الماضي لم يكن مقنعا على الإطلاق سواء الفريق أو مدربه، ولكن ظروف الهلال والنصر والأهلي ومشاركتهم في بطولة النخبة الآسيوية هما سبب حصول الاتحاد على بطولة الدوري".