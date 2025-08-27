مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وفنربخشة .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء مواجهة أمام مضيفه جريمسبي في الدور الثاني ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية التي تشهد أيضاً لقاءً بين إيفرتون ومانسفيلد.

ويلتقي بايرن ميونخ منافسه فيهين فيسبادن في الدور الأول ببطولة كأس ألمانيا بينما يلعب سيلتا فيغو ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وتقام مباريات الإياب في تصفيات الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا على رأسها مواجهة بنفيكا البرتغالي وفنربخشة التركي بجانب لقاء كلوب بروغ البلجيكي ضد رينجرز الإسكتلندي.

وفي الدوري التونسي، يلتقي نادي الملعب ضيفه نجم المتلوي كما يواجه البنزرتي منافسه الإفريقي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا وفنربخشة – 10:00 مساءً – bein sports 1

كلوب بروغ ورينجرز – 10:00 مساءً – bein sports 3

كأس ألمانيا

فيهين وبايرن ميونخ – 9:45 مساءً – غير منقولة عربياً

كأس الرابطة الإنجليزية

جريمسبي ومانشستر يونايتد – 10:00 مساءً – bein sports 4

الدوري الإسباني

سيلتا فيغو وريال بيتيس – 10:00 مساءً – bein sports 6

الدوري التونسي

الملعب التونسي ونجم المتلوي – 6:30 مساءً – الوطنية التونسية 1

البنزرتي والإفريقي – 6:30 مساءً - الوطنية التونسية 2