اختيار هدف ريتشارليسون على صربيا الأفضل في كأس العالم 2022 (فيديو)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن هدف البرازيلي ريتشارليسون على صربيا حصل على جائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 في قطر حسب ما أعلنت صحيفة "ذا صن" اليوم الجمعة.

وساعد ريتشارليسون في فوز البرازيل على صربيا 2/0 في الجولة الأولى من دور المجموعات حيث سجل هدفين في الدقيقتين 62 و73.