اختيار هدف ريتشارليسون على صربيا الأفضل في كأس العالم 2022 (فيديو)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن هدف البرازيلي ريتشارليسون على صربيا حصل على جائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 في قطر حسب ما أعلنت صحيفة "ذا صن" اليوم الجمعة.
وساعد ريتشارليسون في فوز البرازيل على صربيا 2/0 في الجولة الأولى من دور المجموعات حيث سجل هدفين في الدقيقتين 62 و73.
كما سجل ريتشارليسون هدفا من الأهداف الأربعة في فوز البرازيل 4/1 على كوريا الجنوبية في دور الـ16.
وتفوق هدف ريتشارليسون على هدف نيمار والفرنسي كيليان مبابي.
وفي مباراة البرازيل وصربيا تلقى ريتشارليسون كرة عرضية من فينيسيوس جونيور قبل أن يدور بشكل بهلواني ويسدد بشكل مذهل في المرمى في الدقيقة 73.
وتوقع كثيرون أن ينال هدف ريتشارليسون جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.
وودع منتخب البرازيل كأس العالم 2022 من دور ربع النهائي بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام كرواتيا بعد التعادل 1/1.
وفي دور المجموعات تغلب منتخب البرازيل على صربيا وسويسرا وخسر من الكاميرون، وفي دور الـ16 تغلب 4/1 على كوريا الجنوبية قبل الخسارة بضربات الترجيح أمام كرواتيا.